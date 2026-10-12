Νέο επεισόδιο με τον Βινίσιους: Έσπρωξε εργαζόμενο του VAR μετά την αποβολή του

Ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το οποίο δείχνει τον ποδοσφαιριστή Βινίσιους Τζούνιορ να σπρώχνει έναν εργαζόμενο του VAR. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα μετά την αποβολή του Βραζιλιάνου εξτρέμ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Βιγιαρεάλ, που διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου, στις 10 Οκτωβρίου. Η αρχική αποβολή του Βινίσιους είχε προηγηθεί για τράβηγμα μαλλιών του αντιπάλου παίκτη, Νέιθαν Σαλίμπα, και πλέον η νέα αυτή ενέργεια ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον και σοβαρότερες κυρώσεις στον ποδοσφαιριστή.

Το παιχνίδι και η αποβολή του Βραζιλιάνου

Ο αγώνας μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστής και ως «Μερένγκχες», και της Βιγιαρεάλ διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 1-0, χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Ντιομαντέ. Με αυτή τη νίκη, η «Βασίλισσα» διατήρησε τη διαφορά των έξι βαθμών από την πρωτοπόρο ομάδα της Μπαρτσελόνα, συνεχίζοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμέτρησης, και συγκεκριμένα στο 74ο λεπτό, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Βινίσιους Τζούνιορ αποβλήθηκε από τον αγώνα. Η αποβολή του οφειλόταν σε ένα τράβηγμα μαλλιών στον παίκτη της Βιγιαρεάλ, Νέιθαν Σαλίμπα. Το περιστατικό αυτό συνέβη σε μια φάση πριν σημειωθεί προσωρινά το 2-0, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις.

Το νέο βίντεο και η ενέργεια στον εργαζόμενο του VAR

Μετά την αποβολή του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Βινίσιους Τζούνιορ κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια του γηπέδου «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Εκείνη τη στιγμή, ένα νέο βίντεο, το οποίο γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον δείχνει να προβαίνει σε μια ακόμη, κατά τα φαινόμενα, απερίσκεπτη και ανάρμοστη ενέργεια. Ο 26χρονος winger πιάστηκε να σπρώχνει έναν εργαζόμενο που καθόταν δίπλα στην οθόνη του VAR.

Ο εν λόγω κύριος, βάσει των πληροφοριών από τα ισπανικά μέσα, είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της οθόνης του VAR και του συστήματος ήχου που χρησιμοποιεί ο διαιτητής. Ο ρόλος του είναι καθαρά τεχνικής υποστήριξης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του αγώνα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να αλληλεπιδρά με τις ομάδες ή τους παίκτες. Παρόλα αυτά, δέχθηκε ένα σπρώξιμο από τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι πιθανές συνέπειες και η αυστηρότερη τιμωρία

Η αρχική αποβολή του Βινίσιους Τζούνιορ για το τράβηγμα μαλλιών είχε ήδη θέσει τον Βραζιλιάνο άσο σε κίνδυνο σοβαρής τιμωρίας. Υπήρχε η πιθανότητα να τον θέσει εκτός του επερχόμενου Clasico, του μεγάλου ντέρμπι που είναι προγραμματισμένο για τις 25 Οκτωβρίου. Η πειθαρχική επιτροπή της La Liga αναμενόταν να εξετάσει το περιστατικό και να αποφασίσει για την ποινή του ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, με την εμφάνιση του νέου βίντεο που δείχνει τον Βινίσιους να σπρώχνει τον εργαζόμενο του VAR, η πειθαρχική επιτροπή της La Liga μάλλον θα έχει έξτρα δουλειά. Τα νέα δεδομένα, που αφορούν την κατά τα φαινόμενα απερίσκεπτη και ανάρμοστη ενέργεια του Βραζιλιάνου άσου, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε ακόμη πιο αυστηρή τιμωρία για τον ποδοσφαιριστή της «Βασίλισσας». Με τα παραπάνω δεδομένα, η τιμωρία του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta