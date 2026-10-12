Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο διακαής πόθος για τον Νίκολα Γιόκιτς

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επανέφερε στο προσκήνιο τον διακαή του πόθο για τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο Γιαννακόπουλος έδειξε για άλλη μια φορά την έντονη επιθυμία του για τον Σέρβο αστέρα, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει τη σεζόν στο ΝΒΑ με τους Νάγκετς. Η επιθυμία αυτή εκφράστηκε μέσα από ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, υπογραμμίζοντας το αμείωτο ενδιαφέρον του για τον παίκτη.

Η επίμονη επιθυμία για τον «Joker»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται να μην μπορεί να βγάλει από το μυαλό του τον Νίκολα Γιόκιτς, καθώς η επιθυμία του για την απόκτηση του Σέρβου σέντερ παραμένει ισχυρή. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έχει εκφράσει επανειλημμένα τον διακαή του πόθο να δει τον Γιόκιτς να αγωνίζεται με τη φανέλα της ελληνικής ομάδας.

Αυτή η έντονη επιθυμία για τον «Joker» αποτελεί ένα σταθερό θέμα στις δηλώσεις και τις αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου, αναδεικνύοντας το πόσο ψηλά τον τοποθετεί στην εκτίμησή του ως αθλητή. Η προσήλωσή του σε αυτόν τον στόχο παραμένει αμείωτη, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη κίνησή του.

Οι δηλώσεις στο Euroinsiders

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε παραχωρήσει μια σημαντική συνέντευξη στο Euroinsiders, όπου είχε αναφερθεί εκτενώς στην επιθυμία του για τον Νίκολα Γιόκιτς. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο ίδιος είχε αποκαλύψει δημόσια ότι ο Σέρβος αστέρας αποτελεί τον διακαή του πόθο για τον Παναθηναϊκό.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιαννακόπουλος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, αναγνωρίζοντας έτσι το τεράστιο ταλέντο και την αξία του. Αυτή η δήλωση υπογράμμισε το μέγεθος της εκτίμησης που τρέφει για τον Σέρβο σέντερ και την επιθυμία του να τον εντάξει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού.

Η κρούση στην ομάδα του Ντένβερ

Πέρα από τις δηλώσεις, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προχωρήσει και σε πιο συγκεκριμένες ενέργειες για την πιθανή απόκτηση του Νίκολα Γιόκιτς. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στη συνέντευξη στο Euroinsiders, είχε κάνει κρούση για τον Σέρβο αστέρα στην ομάδα του Ντένβερ.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει ότι η επιθυμία του Γιαννακόπουλου δεν περιορίζεται μόνο σε λόγια, αλλά μεταφράζεται και σε προσπάθειες για την υλοποίησή της. Η προσέγγιση αυτή προς την ομάδα του ΝΒΑ για τον Γιόκιτς δείχνει το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να φέρει έναν παίκτη τέτοιου βεληνεκούς στην Ελλάδα.

Νέα εκδήλωση «τρέλας» μέσω Instagram

Πρόσφατα, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε για άλλη μια φορά την «τρέλα» του για τον «Joker» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο αναφερόταν στον Νίκολα Γιόκιτς.

Αυτή η ανάρτηση αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της αδιάκοπης σκέψης του Γιαννακόπουλου γύρω από τον Σέρβο αστέρα. Η επανειλημμένη αναφορά στον Γιόκιτς, είτε μέσω δηλώσεων είτε μέσω αναρτήσεων, διατηρεί το θέμα στην επικαιρότητα και τονίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει ο παίκτης στις σκέψεις του προέδρου του Παναθηναϊκού.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ενόψει της σεζόν του ΝΒΑ

Ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, βρίσκεται ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Σε λίγες ημέρες, ο Σέρβος αστέρας θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την ομάδα των Νάγκετς, όπου και αγωνίζεται.

Η παρουσία του Γιόκιτς στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το ΝΒΑ, συνεχίζει να τροφοδοτεί τις συζητήσεις και τα όνειρα πολλών φιλάθλων και παραγόντων. Η επικείμενη έναρξη της σεζόν θα τον βρει ξανά στο παρκέ, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία με τους Νάγκετς.

Με πληροφορίες από: Reader