Το διήμερο της GBL: Ανατροπές, αμυντικές αδυναμίες και εντυπωσιακά ντεμπούτα

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολίασε το πρόσφατο διήμερο του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως απολαυστικό και έδειξε ότι πλέον τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Το Σαββατοκύριακο αποτέλεσε μια «απόλυτη επέκταση» της μπασκετικής πανδαισίας που προηγήθηκε μέσα στην εβδομάδα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι ανατροπές του Περιστερίου και της Μυκόνου, καθώς και το ξέσπασμα του Άρη στα επτά γήπεδα όπου υπήρξε αγωνιστική δράση στην πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορία.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό

Στην άδεια «Sunel Arena», λόγω τιμωρίας, διεξήχθη η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και του Κολοσσού. Το τελικό σκορ ήταν 99-83 υπέρ των πρωταθλητών, σε ένα παιχνίδι που έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Η ομάδα του Πειραιά είχε αναχωρήσει από το γήπεδο το βράδυ της Παρασκευής (10/10) και αγωνίστηκε σχεδόν 37 ώρες αργότερα.

Παρά τη νίκη, οι πρωταθλητές έδειξαν ένα βήμα πίσω σε σχέση με την αμυντική βελτίωση που είχαν παρουσιάσει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια τους, όπου το μέσο παθητικό τους ήταν 67,0 πόντοι. Ο Κολοσσός προέβαλε αξιόλογη αντίσταση, έχοντας 50% ευστοχία πίσω από τα 6,75 μέτρα, με συνολικά 18 εύστοχα τρίποντα.

Το ονειρεμένο ντεμπούτο του Γιαν Μοντέρο

Στον αγώνα του Ολυμπιακού, ο νεοαποκτηθείς Δομηνικανός guard, Γιαν Μοντέρο, πραγματοποίησε ένα ονειρεμένο ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μοντέρο σημείωσε 30 πόντους, είχε 3 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος από την περιφέρεια με 6/8 τρίποντα, όλα αυτά σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής.

Η ασύλληπτη ικανότητα του Μοντέρο να σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει, ανεξάρτητα αν είναι «ζεστός» ή «κρύος», και με ένα ιδιαίτερα «σβηστό» και «άνιωθο» στυλ, έχει προκαλέσει εντύπωση. Η εμφάνισή του ήταν ένα από τα κυριότερα σημεία του διημέρου.

Αμυντικές παρατηρήσεις για τον Ολυμπιακό

Παρά την αστείρευτη επιθετική ποιότητα του Ολυμπιακού, η μορφή του αγώνα με τον Κολοσσό πέρασε ένα πρώτο μήνυμα. Υπάρχει η πιθανότητα, αργότερα στη σεζόν, όταν η κούραση θα είναι μεγαλύτερη, ειδικά σε εκτός έδρας αναμετρήσεις μετά από δύσκολες «διαβολοβδομάδες», η επιθετική τους ικανότητα να μην επαρκεί από μόνη της για να κερδίζουν τις εγχώριες μάχες.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, ο Ολυμπιακός χρειάζεται να βελτιωθεί σημαντικά στην περιφερειακή άμυνα. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς απέναντι σε ομάδες που έχουν μεγάλη έφεση στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και το μακρινό σουτ, όπως η Βαλένθια που είναι ο επόμενος αντίπαλος την 13η Οκτωβρίου στις 22:00, τα πράγματα αναμένεται να ζορίσουν.

Το πρόσωπο του Άρη

Ο Άρης, υπό την καθοδήγηση του Άρη Λυκογιάννη, έδειξε ένα πολύ αξιοσέβαστο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του διημέρου. Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε ένα βαρύ -26 στους πόντους εντός ρακέτας, με το σκορ να είναι 10-36 σε αυτή την κατηγορία, η συνολική του εμφάνιση ήταν θετική.

Το πόσο ψηλά θα φτάσει ο Άρης στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα εξαρτηθεί, κατά βάση, από τον βαθμό φθοράς και κούρασης που θα του προκαλέσει η συμμετοχή του στις διάφορες διοργανώσεις.

Η γενικότερη εικόνα του ελληνικού μπάσκετ

Το ελληνικό μπάσκετ βιώνει μια περίοδο «εκτόξευσης» τόσο σε επίπεδο λίγκας όσο και στο status των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό οδηγεί σε μια «υπερβολική μπασκετική δόση», η οποία, αν και κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσει σε «αποτοξίνωση», δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά.

Η επιτυχία των ελληνικών ομάδων ήταν εμφανής και με το 10/10 που προηγήθηκε σε BCL, Eurocup, FIBA Europe Cup και Euroleague. Αυτή η συνεχής αγωνιστική δράση κρατά τους φιλάθλους σε εγρήγορση, ασχολούμενους με το μπάσκετ σχεδόν επτά ημέρες την εβδομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta