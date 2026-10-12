Η λανθασμένη μετάφραση των δηλώσεων Νίστρουπ προκάλεσε αντιδράσεις

Η μετάφραση των δηλώσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό συνέβη για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ο Δανός τεχνικός παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε την ήττα, ωστόσο ο μεταφραστής του απέδωσε τα λόγια του με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Αυτή η απόκλιση ανάμεσα στα λεγόμενα του Νίστρουπ και τη μετάφρασή τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με το σχετικό απόσπασμα να κυκλοφορεί ευρέως και να προκαλεί πλήθος σχολίων.

Τι δήλωσε ο Δανός προπονητής

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, αμέσως μετά την αναμέτρηση, εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του άξιζε να χάσει. Χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «πολύ κλειστό», αλλά τόνισε πως ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορεί και πρέπει να βρίσκεται.

Ο Δανός προπονητής ανέφερε επίσης ότι υπήρχε «πάρα πολύ άγχος», τόσο στην περίοδο που οι ομάδες αγωνίζονταν 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Συμπλήρωσε πως η αναμέτρηση κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες, με ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια των 95 λεπτών. Κατέληξε λέγοντας: «Πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ».

Η ανατρεπτική μετάφραση

Παρά τις ξεκάθαρες δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο μεταφραστής του απέδωσε τα λόγια του με εντελώς αντίθετο νόημα. Σύμφωνα με τη μετάφραση, ο προπονητής φερόταν να υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο μεταφραστής μετέφερε ότι η ομάδα έπαιξε «τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα». Επίσης, υποστήριξε πως, είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11 είτε για 11 εναντίον 10, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε στο γήπεδο τα επιθυμητά στοιχεία, με την πίεση και το πάθος που υπήρχαν. Κατέληξε στην απόδοση ότι «σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι».

Ο «χαμός» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η έντονη απόκλιση ανάμεσα στα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ και την απόδοση του μεταφραστή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το σχετικό απόσπασμα της μετάφρασης άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Το περιστατικό τράβηξε άμεσα την προσοχή, με τους χρήστες να σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο τη διαφορά. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκαν σχόλια όπως:

«Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ. ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ #OLYMPIACOSFC #PAOFC #olypao»

Και ένα ακόμα σχόλιο που ανέφερε: «Υπάρχουν κ χειρότερα από εμάς πάντως. Άλλα δήλωσε ο Νίστρουπ κι ο διερμηνέας του τα μετέφρασε εντελώς ανάποδα. #Arisfc»

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr