Πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα ξέσπασε κατά του Μέσι για τη στάση του

Ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Γκασπάρτ, προχώρησε σε αυστηρές δηλώσεις εναντίον του Λιονέλ Μέσι, καλώντας τον Αργεντινό σούπερ σταρ να ξεπεράσει την αντιπαράθεσή του με τον νυν πρόεδρο, Τζοάν Λαπόρτα. Ο Γκασπάρτ τόνισε πως ο Μέσι οφείλει να επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να αποχαιρετήσει με τον δέοντα τρόπο τους φιλάθλους της ομάδας. Παράλληλα, εξέφρασε την εξάντληση της υπομονής του απέναντι στη στάση που έχει επιδείξει ο ποδοσφαιριστής.

Η προειδοποίηση του Γκασπάρτ στον Μέσι

Ο Τζοάν Γκασπάρτ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Μπαρτσελόνα την περίοδο 2000-2003, έκανε ένα «κήρυγμα» προς τον Λιονέλ Μέσι, ξεκαθαρίζοντας πως η υπομονή του αρχίζει να εξαντλείται. Έψεξε τον Αργεντινό για την αδιαφορία που έχει επιδείξει προς την Μπαρτσελόνα μετά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Σύμφωνα με τον Γκασπάρτ, ο Μέσι θα πρέπει να βάλει στην άκρη την κόντρα του με τον νυν πρόεδρο, Τζοάν Λαπόρτα, ώστε να επιστρέψει στη Βαρκελώνη. Ο σκοπός αυτής της επιστροφής είναι να μπορέσει να αποχαιρετήσει με τον πρέποντα τρόπο τον κόσμο της ομάδας, κάτι που θεωρεί αναγκαίο.

Η Μπαρτσελόνα πάνω από τον Μέσι

Στις δηλώσεις του στο Solo para Colis, ο Τζοάν Γκασπάρτ αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο του Λιονέλ Μέσι, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Ωστόσο, υπογράμμισε ένα σημαντικό σημείο που, όπως είπε, ο Μέσι δεν πρέπει να ξεχνά: η Μπαρτσελόνα είναι μεγαλύτερη από εκείνον.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι ο Μέσι πρέπει να είναι «προσεκτικός, πολύ προσεκτικός». Αυτή η προειδοποίηση πηγάζει από την ιστορική αγάπη που τρέφει για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο υπέγραψε όταν ήταν μόλις 13 ετών, κατά τη διάρκεια της δικής του προεδρίας στην Μπαρτσελόνα. Επανέλαβε πως η Μπαρτσελόνα είναι μεγαλύτερη από το πρόσωπο του Μέσι και πως η επιτυχία του οφείλεται εν μέρει και στον σύλλογο, χωρίς να θέλει να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό.

Εξάντληση υπομονής και όροι για την επιστροφή

Ο Γκασπάρτ συνέχισε σε πιο αυστηρό τόνο, δηλώνοντας ότι η υπομονή του αρχίζει να εξαντλείται. Ανέφερε πως θα δώσει στον Μέσι λίγο ακόμη χρόνο, αλλά θα έρθει η μέρα που θα τον ενοχλήσει το γεγονός ότι ο Αργεντινός δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση να έρθει στη Βαρκελώνη για να αποχαιρετήσει τους φιλάθλους της ομάδας.

Τόνισε πως, ανεξάρτητα από το ποιος είναι πρόεδρος του συλλόγου, ο Μέσι πρέπει να έρθει για να αποχαιρετήσει την Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τον Γκασπάρτ, ο Λιονέλ Μέσι δεν θα πρέπει να αρνηθεί να παραστεί σε μια τέτοια εκδήλωση επειδή πρόεδρος είναι ο Λαπόρτα, εμφανιζόμενος μόνο την ημέρα που ο Λαπόρτα δεν θα βρίσκεται πλέον στη θέση του.

Ανεπίτρεπτη η εξάρτηση από την προεδρία

Ο Τζοάν Γκασπάρτ ξεκαθάρισε πως μια τέτοια στάση είναι ανεπίτρεπτη. Δήλωσε ότι δεν θα συμφωνούσε να πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση για τον Μέσι σε μια τέτοια περίπτωση. Εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Μέσι, ρωτώντας «Ποιος νομίζει ότι είναι;».

Ο πρώην πρόεδρος αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο Μέσι να εξαρτά την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα από το αν ο Λαπόρτα θα παραμείνει στη θέση του ή θα αποχωρήσει. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αν ο Λαπόρτα δεν βρίσκεται εκεί, ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί την ημέρα της εκδήλωσης προς τιμήν του Μέσι.

Η νέα γενιά και η προτίμηση στον Λαμίν

Ο Γκασπάρτ αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, λέγοντας ότι έχει πλέον τέσσερα εγγόνια, από την τέταρτη γενιά της οικογένειάς του. Τους ρώτησε αν ήθελαν να τους αγοράσει μια φανέλα της Μπαρτσελόνα και τους πρότεινε να βάλει το όνομα του Μέσι ή του Λαμίν.

Η απάντηση των εγγονιών του ήταν ξεκάθαρη: «Παππού, του Λαμίν, φυσικά! Ποιος ήταν εκείνος ο άλλος παίκτης που ανέφερες;». Αυτό το περιστατικό χρησιμοποιήθηκε από τον Γκασπάρτ για να τονίσει τη μεταβαλλόμενη προτίμηση των νεότερων γενεών και την ανάγκη του Μέσι να αναγνωρίσει την αξία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta