Η Μαρσέιγ επικράτησε της Τρουά εκτός έδρας πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Η Μαρσέιγ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο γαλλικό πρωτάθλημα με μια σημαντική νίκη, επικρατώντας εκτός έδρας της Τρουά με σκορ 2-0. Το αποτέλεσμα αυτό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Ligue 1, προσφέρει βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στην ομάδα της Μασσαλίας, καθώς έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών. Πλέον, οι Μασσαλοί στρέφουν την προσοχή τους στην επερχόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η σημασία της νίκης για τους Μασσαλούς

Η νίκη επί της Τρουά ήταν επιτακτική για τη Μαρσέιγ, η οποία βρισκόταν σε δύσκολη θέση μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών. Με αυτό το «διπλό», η ομάδα όχι μόνο πήρε βαθμολογική ανάσα, αλλά βγήκε και εκτός της επικίνδυνης ζώνης του πρωταθλήματος. Η ψυχολογική τόνωση που προσφέρει το θετικό αποτέλεσμα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ακολουθεί ο κρίσιμος αγώνας με τον Ολυμπιακό.

Οι Μασσαλοί παρουσιάστηκαν σοβαροί και αποτελεσματικοί στην έδρα της Τρουά, καταφέρνοντας να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να πάρουν ένα σημαντικό τρίποντο. Παρότι η νίκη είχε άγχος και χρειάστηκε και λίγη τύχη, καθώς οι γηπεδούχοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες στο τέλος, η Μαρσέιγ έδειξε πως βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από έναν υποτονικό ρυθμό, με τις φάσεις μπροστά στις δύο εστίες να είναι ελάχιστες. Η νευρικότητα ήταν εμφανής και στις δύο πλευρές, καθώς η νίκη αποτελούσε επιτακτική ανάγκη και για την Τρουά και για τη Μαρσέιγ, με τον φόβο της ήττας να κυριαρχεί έναντι της διάθεσης για επιθετικό ποδόσφαιρο.

Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους καταγράφηκε μόλις στο 6ο λεπτό, όταν μια παράξενη κεφαλιά του Αντριέν Μονφρέ για την Τρουά κατέληξε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού. Στον αντίποδα, η Μαρσέιγ παρέμεινε σχεδόν ακίνδυνη καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου 45λεπτου, με ένα σουτ του Αμπντελί στο 37ο λεπτό να αποτελεί τη μοναδική αξιόλογη επιθετική της προσπάθεια πριν από την ανάπαυλα. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα, με το σκορ στο 0-0.

Τα γκολ και η διαμόρφωση του τελικού σκορ

Στην επανάληψη, η Μαρσέιγ μπήκε δυνατά και ανέβασε την έντασή της, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα μόλις πέντε λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Συγκεκριμένα, στο 50ό λεπτό, ο Έμερσον πραγματοποίησε τη σέντρα και ο Αρίτ, με ένα ιδανικό τελείωμα, πέτυψε το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους αποτέλεσμα, με την Τρουά να μην καταφέρνει να βρει απαντήσεις παρά τις προσπάθειές της. Το τελικό 0-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 90+8' λεπτό. Ο Φαρίς Μουμπανιά κέρδισε πέναλτι και ο Ιμάντ Αμπντελί ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας και σφραγίζοντας τη νίκη της Μαρσέιγ.

Η διαχείριση του αγώνα και οι χαμένες ευκαιρίες της Τρουά

Αφού πήρε το προβάδισμα, η Μαρσέιγ δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, ωστόσο διατήρησε το υπέρ της αποτέλεσμα, έχοντας ως ξεκάθαρη προτεραιότητα την κατάκτηση των τριών βαθμών. Οι Μασσαλοί διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, επιτρέποντας στην Τρουά να μην απειλήσει σοβαρά, παρά μόνο σε συγκεκριμένες στιγμές.

Το φινάλε της αναμέτρησης επεφύλασσε έντονες συγκινήσεις, καθώς η Τρουά προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 90+1' λεπτό, ο Ριπάρ βρέθηκε μια ανάσα από το να αλλάξει το σκορ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι. Η Τρουά δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, με τη Μαρσέιγ να αντέχει στην πίεση και να καταφέρνει να πετύχει και δεύτερο γκολ λίγο αργότερα.

Η σύνθεση της Μαρσέιγ και η προσοχή στον Ολυμπιακό

Η σύνθεση της Μαρσέιγ στον αγώνα με την Τρουά ήταν η εξής: Ντε Λάνγκε, Μπεζαχάφ, Ράιλι, Αγκέρ, Εμερσον, Αμπντέλι, Καμισόκο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 73' από τον Ναντί), Αρίτ (που αντικαταστάθηκε στο 63' από τον Αμπντάλα), Γκόμες (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 87' από τον Κοντογκμπιά), Παϊσάο (που αντικαταστάθηκε επίσης στο 87' από τον Μουμπανιά) και Γκουΐρι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63' από τον Μοπέ).

Με την ψυχολογία τους ανεβασμένη μετά τη νίκη, οι Μασσαλοί στρέφουν πλέον αποκλειστικά την προσοχή τους στην αναμέτρηση της Πέμπτης (15/10) στις 22:00. Τότε θα φιλοξενήσουν τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να διατηρήσουν την καλή αγωνιστική τους κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta