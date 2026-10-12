Κάλιαρι – Γιουβέντους 1-1: Νέα απώλεια βαθμών για τη «γηραιά κυρία» στη Serie A

Η Γιουβέντους συνέχισε τις απώλειες βαθμών στο ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Κάλιαρι. Η «γηραιά κυρία» χρειάστηκε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά για να αποφύγει την ήττα, χάνοντας έτσι κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία της Serie A. Από την πλευρά της, η Κάλιαρι επιβεβαίωσε την καλή της φόρμα, διατηρώντας τη θέση της στην πρώτη τετράδα και αποσπώντας έναν σημαντικό βαθμό.

Η Κάλιαρι άνοιξε το σκορ νωρίς

Η αναμέτρηση στο «Unipol Domus» της Σαρδηνίας ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να μπαίνουν με αποφασιστικότητα στον αγωνιστικό χώρο. Η Κάλιαρι κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ μόλις στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα δύσκολο βράδυ για τη Γιουβέντους και δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της.

Συγκεκριμένα, ο Μεντί τροφοδότησε υποδειγματικά τον Μαλντίνι, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Μετά το γκολ, η Γιουβέντους επιχείρησε να ανεβάσει την ένταση του παιχνιδιού της και να φτάσει στην ισοφάριση, ωστόσο βρήκε απέναντί της μια καλά οργανωμένη άμυνα από την πλευρά της Κάλιαρι, η οποία περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές της επιλογές και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα.

Η αντίδραση της «γηραιάς κυρίας» στο δεύτερο ημίχρονο

Η λύση για τη «Μεγάλη Κυρία» ήρθε τελικά αργά στην αναμέτρηση, στο 81ο λεπτό, μετά από επίμονες προσπάθειες. Ο Κολό Μουανί ήταν αυτός που με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και χαρίζοντας έναν βαθμό στην ομάδα του Τορίνο, αποφεύγοντας έτσι την ήττα στη Σαρδηνία.

Μάλιστα, τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής λίγο έλειψε να ολοκληρώσει την ανατροπή του σκορ. Η προσπάθειά του, όμως, σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας από τη Γιουβέντους τη δυνατότητα να φύγει με το «διπλό» από την έδρα της Κάλιαρι και να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Επεισοδιακό φινάλε με αποβολές προπονητών

Το φινάλε της αναμέτρησης σημαδεύτηκε από ένα επεισόδιο μεταξύ των δύο προπονητών, του Σπαλέτι της Γιουβέντους και του Πιζακάνε της Κάλιαρι. Με τη λήξη του αγώνα, οι δύο τεχνικοί πλησίασαν ο ένας τον άλλον, όμως αντί για την καθιερωμένη χειραψία, ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, ανεβάζοντας τους τόνους.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με τον τεχνικό της Γιουβέντους να συνεχίζει τον καβγά ακόμη και όταν τον πλησίασε μέλος του προπονητικού επιτελείου της Κάλιαρι σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι δύο προπονητές εξακολούθησαν να ανταλλάσσουν κουβέντες από απόσταση, λίγα μόλις μέτρα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μαρκενάρο.

Ο Ιταλός ρέφερι παρενέβη άμεσα και αποφάσισε να αποβάλει και τους δύο, δείχνοντας αρχικά την κόκκινη κάρτα στον Σπαλέτι και στη συνέχεια στον Πιζακάνε, ολοκληρώνοντας έτσι ένα επεισοδιακό φινάλε στον αγώνα της Serie A.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την ισοπαλία

Μετά το αποτέλεσμα της ισοπαλίας, η Γιουβέντους έμεινε στους 11 βαθμούς σε πέντε αγώνες στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η «γηραιά κυρία» βρίσκεται πλέον στην 6η θέση της βαθμολογίας της Serie A, στο -5 από τις Λάτσιο και Ίντερ, οι οποίες μοιράζονται την κορυφή του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, η Κάλιαρι διατηρήθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με την παρουσία της στις υψηλές θέσεις. Η ομάδα της Σαρδηνίας βρίσκεται στο +3 από την ομάδα του Τορίνο, αποδεικνύοντας ότι η φετινή της πορεία μόνο τυχαία δεν είναι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta