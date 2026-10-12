Ο Κινγκς Κάνγκουα, ο μέσος του Παναθηναϊκού, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων» με σκορ 1-0. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια στάθηκε στην εκπληκτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο στάδιο Καραϊσκάκης, δηλώνοντας ότι απόλαυσε το παιχνίδι.

Η πρώτη ήττα μετά από σερί νικών

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη σεζόν, χάνοντας από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η ήττα αυτή ήρθε μετά από ένα εντυπωσιακό σερί πέντε συνεχόμενων νικών για τους «πράσινους», γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα ακόμα πιο απογοητευτικό για την ομάδα και τους φιλάθλους της.

Ο Κινγκς Κάνγκουα, μιλώντας μετά το τέλος του μεγάλου ντέρμπι, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «απογοητευτικό», υπογραμμίζοντας την επιθυμία της ομάδας να κερδίζει κάθε αγώνα. Ωστόσο, τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται ακόμα στην αρχή της σεζόν και οφείλει να προχωρήσει κοιτώντας μπροστά.

Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης

Παρά την πικρία της ήττας, ο μέσος του Παναθηναϊκού δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. «Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, απόλαυσα το ντέρμπι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κινγκς Κάνγκουα, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία που βίωσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 27χρονος χαφ δεν ξεκίνησε ως βασικός στον αγώνα, αλλά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, βιώνοντας έτσι από κοντά την ένταση και το πάθος του ντέρμπι «αιωνίων».

Η διαχείριση της απογοήτευσης και το επόμενο βήμα

Σχετικά με το πόσο στοιχίζει η ήττα σε ένα ντέρμπι, ο Κινγκς Κάνγκουα παραδέχτηκε ότι «είναι δύσκολο να επανέλθεις». Εξέφρασε την κατανόηση για την απογοήτευση που νιώθουν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των παικτών, για την απώλεια του ντέρμπι. Ωστόσο, έστειλε μήνυμα για άμεση ανάκαμψη.

«Έχουμε τρεις μέρες για να το αλλάξουμε», δήλωσε ο Κάνγκουα, προσθέτοντας: «Θα ξεκουραστούμε σήμερα, θα επανέλθουμε και θα συγκεντρωθούμε για το επόμενο ματς». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για γρήγορη ψυχολογική και αγωνιστική προσαρμογή ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας.

Αδυναμία ισοφάρισης παρά την αποβολή

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επαναφέρει την ισορροπία στο σκορ, ακόμα και μετά την αποβολή του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Σάλιακα, στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτή η εξέλιξη δεν άλλαξε τη ροή του αγώνα υπέρ των «πρασίνων».

Ο Κινγκς Κάνγκουα αναφέρθηκε σε αυτή την αδυναμία, δηλώνοντας: «Δεν παίξαμε αρκετά καλά για να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Είναι κάτι που βαραίνει τους πάντες». Ο μέσος τόνισε την ανάγκη για σκληρή δουλειά και επάνοδο της ομάδας σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

Το μήνυμα για τη συνέχεια

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κινγκς Κάνγκουα επανέλαβε την προσήλωση της ομάδας στην προσπάθεια για βελτίωση. «Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να δουλέψουμε σκληρά και να επανέλθουμε», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού μετά την πρώτη ήττα της σεζόν.

Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί το αποτέλεσμα του ντέρμπι και να επικεντρωθεί στους επόμενους αγώνες, με στόχο να επιστρέψει στις επιτυχίες και να συνεχίσει την πορεία της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko