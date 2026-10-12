Βιντεοκλήση Βαγγέλη Μαρινάκη στον Παναγιώτη Ρέτσο μετά το ντέρμπι: «Τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή»

Μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης με τον Παναγιώτη Ρέτσο και τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών θέλησε να μεταφέρει το δικό του μήνυμα και τα συγχαρητήριά του στα αποδυτήρια του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», όπου επικρατούσε έντονος ενθουσιασμός.

Η επικοινωνία του προέδρου με την ομάδα

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επικοινώνησε με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η βιντεοκλήση πραγματοποιήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Καραπαπά, να δίνει το κινητό του τηλέφωνο στον Παναγιώτη Ρέτσο, τον σκόρερ και αρχηγό των Πειραιωτών. Μέσω αυτής της επικοινωνίας, ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί απευθείας στους ποδοσφαιριστές.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρη θερμά τους παίκτες για τη νίκη τους στο μεγάλο ντέρμπι, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόδοσή τους. Το μήνυμά του μεταφέρθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους στα αποδυτήρια, ενισχύοντας το κλίμα χαράς και ενθουσιασμού που επικρατούσε μετά το θετικό αποτέλεσμα.

Η νίκη του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 1-0 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος με την επίδοσή του συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Αυτή η σημαντική νίκη επέτρεψε στον Ολυμπιακό να πλησιάσει την κορυφή της βαθμολογίας της Super League, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η επικράτηση στο ντέρμπι αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την πορεία της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα των Πειραιωτών

Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης μοίρασε συγχαρητήρια, τόσο στον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο, όσο και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τα λόγια του ήταν χαρακτηριστικά, τονίζοντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» ανέφερε: «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Κάνατε καλή δουλειά.» Τα λόγια αυτά υπογράμμισαν την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο στόχος για Ελλάδα και Ευρώπη

Πέρα από τα συγχαρητήρια για τη νίκη στο ντέρμπι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε και ένα μήνυμα για τη συνέχεια της πορείας του Ολυμπιακού. Ζήτησε από τους παίκτες να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με την ίδια αποφασιστικότητα και αφοσίωση, θέτοντας υψηλούς στόχους.

Η προτροπή του ήταν σαφής: «Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει τις φιλοδοξίες της διοίκησης και του προέδρου για την ομάδα, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις, καλώντας τους παίκτες να διεκδικήσουν κάθε τίτλο.

Ενθουσιασμός στα αποδυτήρια και ο ρόλος του Ρέτσου

Στα αποδυτήρια του «Γ. Καραϊσκάκης», μετά τη λήξη της αναμέτρησης, επικρατούσε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός μεταξύ των παικτών. Η βιντεοκλήση του Βαγγέλη Μαρινάκη ενίσχυσε περαιτέρω αυτό το κλίμα, με τους ποδοσφαιριστές να ακούνε με προσοχή τα λόγια του προέδρου.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, εκτός από σκόρερ και αρχηγός, ανέλαβε και τον ρόλο του μεταφραστή. Μετέφρασε στα αγγλικά προς τους συμπαίκτες του τα όσα είπε ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων», διασφαλίζοντας ότι όλοι οι παίκτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατανόησαν πλήρως το μήνυμα και τα συγχαρητήρια της διοίκησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko