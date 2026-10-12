Ο Σάλιακας αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε τρία λεπτά στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Η αποβολή του Μανώλη Σάλιακα

Ο Μανώλης Σάλιακας, βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής του Ολυμπιακού, βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στον διεθνή μπακ δόθηκε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ως αποτέλεσμα ενός φάουλ που υπέπεσε στον παίκτη του Παναθηναϊκού, Σαντίνο Αντίνο. Το συγκεκριμένο φάουλ καταλογίστηκε από τον διαιτητή, σηματοδοτώντας την πρώτη του επίσημη παρατήρηση στον αγώνα.

Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στο 66ο λεπτό, ο Σάλιακας ενεπλάκη εκ νέου σε φάση με τον Σαντίνο Αντίνο, υποπίπτοντας σε ένα δεύτερο φάουλ. Αυτή η ενέργεια οδήγησε τον διαιτητή στην άμεση επίδειξη της δεύτερης κίτρινης κάρτας, η οποία, βάσει των κανονισμών, συνεπάγεται αυτόματα την κόκκινη κάρτα και την αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να αγωνίζεται με δέκα παίκτες από το 66ο λεπτό, αντιμετωπίζοντας αριθμητικό μειονέκτημα σε ένα κομβικό σημείο του ντέρμπι.

Η εξέλιξη του ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό διεξαγόταν στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του Φαλήρου, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλών απαιτήσεων. Το ντέρμπι, το οποίο παραδοσιακά προσελκύει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού, είχε ήδη γνωρίσει σημαντικές στιγμές πριν από την αποβολή του Μανώλη Σάλιακα. Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη για την επικράτηση, με τις φάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη.

Πριν από το περιστατικό της αποβολής, οι γηπεδούχοι, οι Πειραιώτες, είχαν καταφέρει να αποκτήσουν προβάδισμα στο σκορ. Το τέρμα που έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό σημειώθηκε κατά το πρώτο μέρος του αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του, ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος, διαμορφώνοντας έτσι ένα αρχικό πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό.

Οι επιπτώσεις της αποβολής για τον διεθνή μπακ

Η αποβολή του Μανώλη Σάλιακα από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει άμεσες και συγκεκριμένες επιπτώσεις για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά και για την ομάδα του. Λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε, ο διεθνής μπακ θα αναγκαστεί να απουσιάσει από την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα της Super League. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του στην προσεχή αναμέτρηση.

Το παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει ο Μανώλης Σάλιακας είναι αυτό που θα διεξαχθεί κόντρα στην ομάδα του Παναιτωλικού. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην πόλη του Αγρινίου, στην έδρα της ομάδας του Παναιτωλικού. Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα είναι η 18η Οκτωβρίου, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 17:00. Η απουσία ενός βασικού παίκτη όπως ο Σάλιακας αναμένεται να δημιουργήσει νέες συνθήκες για την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, η οποία θα κληθεί να καλύψει το κενό του στην αμυντική διάταξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta