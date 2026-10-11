Μεγάλο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Γκάμπριελ Ντεκ

Σημαντικό πλήγμα φαίνεται πως θα δεχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό ώμο. Η κατάσταση του Αργεντινού φόργουορντ ενδέχεται να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση, γεγονός που θα τον θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο τραυματισμός αυτός αποτελεί πηγή ανησυχίας για την ομάδα, καθώς ο Ντεκ έχει ήδη περιορισμένη συμμετοχή στις φετινές αναμετρήσεις της EuroLeague, ενώ είχε αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο τραυματισμός και η πιθανή χειρουργική επέμβαση

Ο Γκάμπριελ Ντεκ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό του ώμο, το οποίο φαίνεται να είναι σοβαρό. Η αρχική εκτίμηση αναφέρει ότι ο τραυματισμός ενδέχεται να οδηγήσει τον παίκτη στο χειρουργείο, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, ο Αργεντινός φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που υπολογίζεται μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών. Αυτή η εξέλιξη θα στερήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης έναν βασικό της παίκτη για ένα μεγάλο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου.

Η ενημέρωση από δημοσιογράφο

Οι πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό του Ντεκ έγιναν γνωστές μέσω δημοσιεύματος Ισπανίδας δημοσιογράφου. Συγκεκριμένα, η ρεπόρτερ Πιλάρ Κασάδο μετέφερε τα δεδομένα για την κατάσταση του παίκτη και την πιθανή πορεία αποκατάστασης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κασάδο, η ιδέα είναι ο Γκάμπριελ Ντεκ να περάσει από το χειρουργείο για να λύσει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν στον αριστερό ώμο, με την απουσία του να εκτιμάται στους τέσσερις με πέντε μήνες.

Το ιστορικό του προβλήματος στον ώμο

Το πρόβλημα στον αριστερό ώμο του Γκάμπριελ Ντεκ δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά τώρα. Ο παίκτης είχε παρουσιάσει ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο ήδη από τα τέλη Αυγούστου, όταν αγωνιζόταν με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι ενοχλήσεις αυτές είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Αρχικά, ο Αργεντινός φόργουορντ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στην αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας με το Πουέρτο Ρίκο. Λίγες ημέρες αργότερα, η κατάσταση επιδεινώθηκε, με τον Ντεκ να αποχωρεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του αγώνα της Αργεντινής με τον Καναδά, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του προβλήματος.

Η αγωνιστική του παρουσία φέτος

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιδιαίτερη ανησυχία για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γκάμπριελ Ντεκ έχει προλάβει να συμμετάσχει σε μόλις τρεις αναμετρήσεις της φετινής EuroLeague. Η περιορισμένη του παρουσία οφείλεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Αργεντινός φόργουορντ είχε αγωνιστεί στις πρώτες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, με το πρόβλημα να προκύπτει πριν από την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η απουσία του αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας για τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από: Athletiko