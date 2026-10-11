Ελληνικές προκρίσεις σε απλό και διπλό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ

Η εναρκτήρια ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ατομικών αγωνισμάτων στο πινγκ πονγκ, που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα, έκλεισε το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, μετά από περίπου δώδεκα ώρες δράσης. Για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση, η πρεμιέρα επιφύλαξε αποτελέσματα που δημιουργούν βάσιμες ελπίδες για προκρίσεις στα κεντρικά ταμπλό, τόσο στα αγωνίσματα του απλού όσο και στα διπλά.

Οι νικηφόρες εκκινήσεις στο απλό ανδρών

Στο απλό ανδρών, ο Γιάννης Σγουρόπουλος και ο Γιώργος Σταματούρος ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με νίκες. Ο Γιώργος Σταματούρος μπήκε με το δεξί στο 2ο προκριματικό γκρουπ, επικρατώντας του Λιθουανού Μάρτιν Φρίζελ με 3-1 σετ. Τα επιμέρους σκορ ήταν 11-5, 11-6, 11-13 και 11-3. Τώρα, ο Σταματούρος θα επιδιώξει την πρωτιά του ομίλου του, αντιμετωπίζοντας τον Σλοβάκο αμυντικό Βανγκ Γιανγκ, ο οποίος είναι και συμπαίκτης του Παναγιώτη Γκιώνη στο διπλό.

Αντίστοιχα, ο Γιάννης Σγουρόπουλος σημείωσε επίσης νικηφόρα πρεμιέρα στη Λιουμπλιάνα. Για το 22ο γκρουπ, επιβλήθηκε του Λετονού Αρτούρ Ρουντνίκοβς με καθαρό σκορ 3-0 σετ, με τα επιμέρους σκορ να είναι 11-6, 11-8 και 11-5. Ο Σγουρόπουλος θα αγωνιστεί για την προνομιούχο πρώτη θέση του ομίλου του κόντρα στο πρώτο φαβορί, τον Ιταλό Τζον Ογεμπόντε.

Οι επόμενες αναμετρήσεις στο απλό

Ο Αλέξανδρος Μαδέσης συμμετέχει στο 4ο γκρουπ του απλού ανδρών. Στον πρώτο του αγώνα στη διοργάνωση, πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, αλλά ηττήθηκε οριακά από τον Λετονό Ντάνιελ Κόγκανς με 3-2 σετ. Τα επιμέρους σκορ ήταν 8-11, 11-7, 7-11, 11-4 και 3-11. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο Μαδέσης θα αντιμετωπίσει τον Ρουμάνο Οβίντιου Ιονέσκου, ο οποίος είναι επικεφαλής του γκρουπ.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης, ως επικεφαλής του 14ου γκρουπ, θα ξεκινήσει τους αγώνες του στο απλό τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Πρώτος του αντίπαλος θα είναι ο Ιτάι Αβίβι από το Ισραήλ, ενώ τη δεύτερη αναμέτρησή του, την Τρίτη, θα τη δώσει απέναντι στον Μάελ Φαν Ντέσελ από το Λουξεμβούργο. Επίσης, η Κατερίνα Τόλιου αρχίζει τους αγώνες της στο απλό τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Για τους διεθνείς μας που είχαν ήττα στην πρώτη αγωνιστική, η τελική τους θέση στα γκρουπ θα προκύψει στην πορεία των αγώνων.

Πορεία στα διπλά ανδρών και γυναικών

Στο διπλό ανδρών, οι Γιάννης Σγουρόπουλος και Γιώργος Σταματούρος, καθώς και ο Παναγιώτης Γκιώνης με τον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ, κατάφεραν να ξεπεράσουν τα πρώτα εμπόδια των προκριματικών το βράδυ της Κυριακής. Και τα δύο ζευγάρια θα αγωνιστούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, διεκδικώντας την πρόκριση στα κεντρικά ταμπλό του αγωνίσματος.

Αντίστοιχα, στο διπλό γυναικών, οι Κατερίνα Τόλιου και Ιωάννα Γερασιμάτου πέρασαν επίσης τα πρώτα εμπόδια των προκριματικών και θα αγωνιστούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου για την είσοδο στο κυρίως ταμπλό. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, μαζί με τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα, μετά το bye που είχαν στον πρώτο γύρο, επιδιώκουν και αυτές την είσοδο στο ταμπλό των διπλών. Στο διπλό μικτό, τα δύο ελληνικά ζευγάρια έκαναν μια αξιόλογη προσπάθεια, ωστόσο αποκλείστηκαν από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta