Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Ερυθρόλευκο το ντέρμπι, πράσινη η κορυφή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 1-0 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση που διεξήχθη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι», παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Μανώλη Σάλιακα στο 66ο λεπτό, κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση που άσκησαν οι «πράσινοι» και να εξασφαλίσουν τη νίκη. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Ρέτσου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει την πρώτη του τελική προσπάθεια στο 4ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Φορτούνης βρήκε τον Τσικίνιο στον χώρο, ο οποίος επιχείρησε ένα χαμηλό σουτ, το οποίο όμως μπλόκαρε σταθερά ο τερματοφύλακας Πένια. Ένα λεπτό αργότερα, στο 5ο λεπτό, ένα λάθος του Καμαρά στο όριο της περιοχής έφερε τον Φορτούνη σε θέση βολής, αλλά η εκτέλεσή του κατέληξε πολύ πλάγια. Στο 13ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, η κεφαλιά του Μάριους πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 29ο λεπτό, όταν ο Καλάμπρια έκανε ένα χαμηλό γύρισμα στην περιοχή και ο Τεττέη προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι. Ωστόσο, ο Ορτέγκα είχε καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και την μπλόκαρε σταθερά. Τελικά, στο 34ο λεπτό, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Σε εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Τεττέη έδιωξε αρχικά με το κεφάλι, αλλά η μπάλα επέστρεψε από την κεφαλιά του Φρόιλερ και «στρώθηκε» προς τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα διαμορφώνοντας το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους».

Η εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός δημιούργησε άλλη μία καλή στιγμή στο 52ο λεπτό, με ένα απευθείας φάουλ του Φορτούνη που πέρασε λίγο άουτ. Λίγο αργότερα, στο 55ο λεπτό, η κεφαλιά του Φρόιλερ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έφυγε επίσης πάνω από τα δοκάρια. Ο Παναθηναϊκός είχε τη δική του σημαντική ευκαιρία στο 64ο λεπτό, όταν από πάσα του Ουναΐ, ο Σαλάχ-Εντίν έπιασε ένα καλό χαμηλό σουτ. Ο τερματοφύλακας Ορτέγκα πραγματοποίησε μία εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, αποτρέποντας το γκολ.

Η αναμέτρηση πήρε νέα τροπή στο 66ο λεπτό, όταν ο Μανώλης Σάλιακας του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο. Αυτό ανάγκασε τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίσουν τον αγώνα με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» με δέκα παίκτες

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να δημιουργεί φάσεις. Ένα λεπτό μετά την αποβολή, στο 67ο λεπτό, ο Τσικίνιο είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ. Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, με τον Ουναΐ να επιχειρεί ένα πλασέ στο 76ο λεπτό, το οποίο όμως πέρασε πάνω από τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων». Στο 88ο λεπτό, από εκτέλεση φάουλ του Λούζα, η κεφαλιά του Τεττέη πέρασε επίσης πάνω από τα δοκάρια.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός άσκησε έντονη πίεση στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ωστόσο, η αμυντική γραμμή των «ερυθρόλευκων», παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία της και να διατηρήσει το προβάδισμα του 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι τη σημαντική νίκη.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι κάρτες

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε αρκετές κίτρινες κάρτες. Για τον Ολυμπιακό, κίτρινες κάρτες δέχτηκαν οι Φορτούνης στο 25ο λεπτό, Ρέτσος στο 45’+1’ και Σάλιακας στο 63ο λεπτό, με τον τελευταίο να αποβάλλεται αργότερα. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, κίτρινες κάρτες είδαν οι Ταμπόρδα στο 25ο λεπτό, Αντίνο στο 43ο λεπτό, Σαλάχ-Εντίν στο 47ο λεπτό, Ντε Φράι στο 51ο λεπτό, Λιβάι Γκαρσία στο 77ο λεπτό, Λούζα στο 83ο λεπτό και Γιάγκουσιτς στο 90’+2’.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής: Ο Ολυμπιακός, με προπονητή τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ξεκίνησε με τους Ορτέγκα, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικνιζάν (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 83’ από τον Μπρούνο), Πουέρτα (αντικαταστάθηκε στο 89’ από τον Έσε), Φρόιλερ, Φορτούνη (αντικαταστάθηκε στο 70’ από τον Ζέλσον), Τσικίνιο (αντικαταστάθηκε στο 70’ από τον Πέντερσεν), Σίλβα και Μάριους (αντικαταστάθηκε στο 69’ από τον Γιάρεμτσουκ). Ο Παναθηναϊκός, με προπονητή τον Τζέικομπ Νίστρουπ, παρατάχθηκε με τους Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46’ από τον Σαλάχ-Εντίν) και Καμαρά.

Με πληροφορίες από: Enikos