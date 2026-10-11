Η ελληνική αποστολή ξεκίνησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ με νίκες και ήττες

Η ελληνική αποστολή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ, που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της. Η πρώτη ημέρα των αγώνων στα ατομικά αγωνίσματα περιλάμβανε δύο νίκες και τρεις ήττες για τους Έλληνες αθλητές. Οι Γιάννης Σγουρόπουλος και Γιώργος Σταματούρος έκαναν επιτυχημένη πρεμιέρα, ενώ οι Αλέξανδρος Μαδέσης, Ιωάννα Γερασιμάτου και Μαλαματένια Παπαδημητρίου δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν με νίκη.

Επιτυχημένη αρχή για τον Γιάννη Σγουρόπουλο

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος πραγματοποίησε ιδανική αρχή στον 22ο προκριματικό όμιλο του απλού ανδρών. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ του Λετονού Αρτούρ Ρουντνίκοβς. Τα σετ έληξαν 11-6, 11-8 και 11-5, δείχνοντας την κυριαρχία του Σγουρόπουλου στον αγώνα.

Μετά την πρώτη του νίκη, ο Γιάννης Σγουρόπουλος στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Τζον Ογεμπόντε, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίζεται καθοριστικός για την πρωτιά στον όμιλο.

Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Γιώργο Σταματούρο

Νικηφόρα ήταν και η πρεμιέρα του Γιώργου Σταματούρου, ο οποίος αγωνίζεται στον 2ο όμιλο. Ο Έλληνας αθλητής επιβλήθηκε του Λιθουανού Μάρτιν Φρίζελ με 3-1 σετ. Τα επιμέρους σκορ ήταν 11-5, 11-6, 11-13 και 11-3.

Παρότι ο Σταματούρος έχασε το τρίτο σετ, διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Τη Δευτέρα, ο Γιώργος Σταματούρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σλοβάκο αμυντικό Βανγκ Γιανγκ, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να έχει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Οριακή ήττα για τον Αλέξανδρο Μαδέση

Στον 4ο όμιλο, ο Αλέξανδρος Μαδέσης γνώρισε οριακή ήττα από τον Λετονό Ντάνιελς Κόγκανς. Ο αγώνας έληξε με 3-2 σετ υπέρ του Λετονού, με τα σκορ να διαμορφώνονται σε 11-8, 7-11, 11-7, 4-11 και 11-3. Ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να ισοφαρίσει δύο φορές το σκορ των σετ, δείχνοντας μαχητικότητα.

Ωστόσο, ο Αλέξανδρος Μαδέσης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Επόμενος αντίπαλός του είναι ο Ρουμάνος Οβίντιου Ιονέσκου, σε έναν αγώνα που θα επιδιώξει την πρώτη του νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αποτελέσματα για τις Ελληνίδες αθλήτριες

Στο απλό γυναικών, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου ηττήθηκε στον 18ο προκριματικό όμιλο από τη Λιθουανή Λουκρετσία Τζουσνάιτε. Το τελικό σκορ ήταν 3-1 σετ, με τα επιμέρους σκορ να είναι 14-12, 11-7, 4-11 και 11-9. Η Ελληνίδα αθλήτρια μείωσε σε 2-1 στα σετ, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την αναμέτρηση σε πέμπτο σετ. Τη Δευτέρα, η Παπαδημητρίου θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Σολομίγια Γιάρεμτσουκ.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Γερασιμάτου γνώρισε την ήττα στον 27ο όμιλο από τη Νίνα Γκούο Ζενγκ της Γαλλίας. Ο αγώνας έληξε με 3-0 σετ, με σκορ 11-9, 11-7 και 11-7. Στη δεύτερη αναμέτρησή της στο πρωτάθλημα, η Γερασιμάτου θα βρει απέναντί της την Τσέχα Βερόνικα Πολάκοβα.

Είσοδος Γκιώνη και Τόλιου στη μάχη

Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, αναμένεται και η πρώτη εμφάνιση των δύο ακόμη μελών της ελληνικής αποστολής στο απλό. Ο Παναγιώτης Γκιώνης και η Κατερίνα Τόλιου θα μπουν στη μάχη των προκριματικών ομίλων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο αθλητές είναι επικεφαλής των ομίλων τους, γεγονός που τους δίνει ένα πλεονέκτημα στην πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko