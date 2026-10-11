Το πρόγραμμα της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Η αγωνιστική δράση στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με την έβδομη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου. Μετά τις σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη βαθμολογία κατά την έκτη αγωνιστική, οι ομάδες ετοιμάζονται για τις επόμενες αναμετρήσεις τους. Η συγκεκριμένη αγωνιστική θα περιλαμβάνει έξι παιχνίδια, με μία αναμέτρηση να έχει ήδη αναβληθεί.

Η συνέχεια της αγωνιστικής δράσης

Οι φίλαθλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου αναμένουν με ενδιαφέρον την έναρξη της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προηγούμενη, έκτη αγωνιστική, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές ανακατατάξεις στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, δημιουργώντας νέες συνθήκες και προκλήσεις για τις ομάδες.

Η επόμενη αγωνιστική, η έβδομη στη σειρά, έχει οριστεί να διεξαχθεί κατά το διήμερο του Σαββατοκύριακου, στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Οι ομάδες θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται για να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα.

Αναβολή της αναμέτρησης Ατρόμητος - ΑΕΚ

Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για επτά αγώνες, η έβδομη αγωνιστική θα διεξαχθεί με έξι αναμετρήσεις, καθώς μία εξ αυτών έχει αναβληθεί. Πρόκειται για το παιχνίδι που επρόκειτο να φέρει αντιμέτωπους τον Ατρόμητο με την ΑΕΚ.

Η αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η Ένωση. Ως εκ τούτου, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν πέντε παιχνίδια το προσεχές διήμερο, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις των μεγάλων ομάδων

Το πρόγραμμα της έβδομης αγωνιστικής περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια για τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στην έδρα του, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει ταξίδι στο Αγρίνιο, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Παναιτωλικό. Ο αγώνας αυτός αποτελεί μία δοκιμασία για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα επιδιώξουν ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα τους.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι αγώνες

Ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της αγωνιστικής είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα φέρει αντιμέτωπους τον ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή σε μία αναμέτρηση που παραδοσιακά έχει έντονο τοπικό χαρακτήρα και μεγάλο ενδιαφέρον.

Εκτός από τα παραπάνω παιχνίδια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις. Η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Άρη, ενώ η Καλαμάτα θα αναμετρηθεί με τον ΟΦΗ. Αυτοί οι αγώνες συμπληρώνουν το παζλ της έβδομης αγωνιστικής.

Αναλυτικό πρόγραμμα της έβδομης αγωνιστικής

Για την πλήρη ενημέρωση των φιλάθλων, ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, μαζί με τις ώρες έναρξης:

Καλαμάτα - ΟΦΗ στις 16:00

στις 16:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός στις 17:00

στις 17:00 Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR στις 17:30

στις 17:30 Κηφισιά - Άρης στις 20:00

στις 20:00 ΠΑΟΚ - Ηρακλής στις 21:00

Οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να κατακτήσουν τους βαθμούς που θα τους φέρουν πιο κοντά στους στόχους τους στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko