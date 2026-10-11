Βιλερμπάν: Αήττητη στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά τη νίκη επί της Ροάν

Η Βιλερμπάν, υπό την καθοδήγηση του Τόνι Πάρκερ, σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Ροάν με σκορ 96-77, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα έφτασε τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες εντός των συνόρων, διατηρώντας το απόλυτο. Πλέον, η προσοχή της στρέφεται στις επικείμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, καθώς ετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague.

Η επικράτηση στη Λιόν

Το σύνολο του Τόνι Πάρκερ κατάφερε να υποτάξει τη Ροάν σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Λιόν. Η Βιλερμπάν επικράτησε με τελικό σκορ 96-77, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της στο παρκέ. Αυτή η νίκη ήταν η τρίτη συνεχόμενη για την ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα, διατηρώντας την αήττητη. Αντίθετα, η Ροάν υπέστη την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση, μετά από μια δυνατή εμφάνιση της Βιλερμπάν.

Η αναμέτρηση ήταν κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων, με τη Βιλερμπάν να δείχνει από την αρχή τις προθέσεις της. Η επικράτηση αυτή της δίνει ώθηση ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ παρουσίασε συνέπεια και αποτελεσματικότητα, στοιχεία που της επέτρεψαν να φτάσει σε ένα άνετο αποτέλεσμα.

Κορυφαίοι παίκτες για τη Βιλερμπάν

Για τους γηπεδούχους, ο Τρέμοντ Γουότερς αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 18 πόντους, ενώ παράλληλα κατέγραψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ στους συμπαίκτες του. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Βιλερμπάν.

Σε ένα πολύ καλό βράδυ βρέθηκαν επίσης και άλλοι παίκτες των θριαμβευτών. Ο Γκατς συνέβαλε με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Μπεσόν πρόσθεσε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Τέλος, ο Τζέι Κράουντερ σημείωσε 10 πόντους και μοίρασε 2 ασίστ, συμπληρώνοντας την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια της Βιλερμπάν.

Η απόδοση της Ροάν

Από την πλευρά των ηττημένων φιλοξενούμενων, η απόδοση του Τζόνσον ήταν καταπληκτική, παρά την ήττα της ομάδας του. Ο Τζόνσον ξεχώρισε με την ατομική του επίδοση, σημειώνοντας 29 πόντους. Επιπλέον, κατέγραψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει τη Ροάν κοντά στο σκορ.

Παρά την εξαιρετική του εμφάνιση, η Ροάν δεν κατάφερε να αποφύγει την πρώτη της ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ατομική ποιότητα του Τζόνσον δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει την ανωτερότητα της Βιλερμπάν, η οποία έδειξε μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Επόμενες ευρωπαϊκές προκλήσεις

Η νίκη επί της Ροάν έρχεται σε συνέχεια μιας άλλης επιτυχίας για τη Βιλερμπάν, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη της κόντρα στην Παρί για τη EuroLeague. Η ομάδα συνεχίζει έτσι στον δρόμο των επιτυχιών, διατηρώντας το θετικό της μομέντουμ ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Πλέον, η Βιλερμπάν θα μπει εκ νέου σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, καθώς την περιμένει μια διπλή εβδομάδα με απαιτητικά παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα εντός έδρας, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει για να αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την πορεία της ομάδας στην EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta