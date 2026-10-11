Το μουστάκι του Κάρλος Αλκαράθ στη Σαγκάη: Ένα στοίχημα με την ομάδα του

Ο Κάρλος Αλκαράθ τράβηξε τα βλέμματα στο Masters 1000 της Σαγκάης, εμφανιζόμενος με ένα μουστάκι που προκάλεσε συζητήσεις. Ο Ισπανός τενίστας, μετά τη νίκη του επί του Χουάν Μανουέλ Σερούντολο το Σάββατο, αποκάλυψε πως η νέα του εμφάνιση δεν ήταν τυχαία, αλλά προέκυψε από ένα στοίχημα που είχε κάνει με τα μέλη της ομάδας του.

Η νέα εμφάνιση του Αλκαράθ στη Σαγκάη

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα μέσα ενημέρωσης με τις αλλαγές στο κούρεμά του, ωστόσο αυτή τη φορά ήταν το μουστάκι του που μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Η εμφάνισή του στο Masters 1000 της Σαγκάης ξεχώρισε αμέσως, προκαλώντας ερωτήματα για τον λόγο αυτής της αλλαγής.

Ο Ισπανός τενίστας, μετά την επικράτησή του επί του Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, σε αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, θέλησε να δώσει εξηγήσεις για το νέο του στυλ. Η αποκάλυψη ήρθε απευθείας από τον ίδιο, προσδίδοντας ένα χιουμοριστικό τόνο στην παρουσία του στο τουρνουά.

Το στοίχημα με την ομάδα του

Ο Αλκαράθ εξήγησε ότι η απόφαση για το μουστάκι ήταν αποτέλεσμα ενός στοιχήματος που είχε συμφωνήσει με την ομάδα του. Το στοίχημα αυτό είχε τεθεί πριν από την έναρξη του τουρνουά του Τόκιο, με συγκεκριμένους όρους που θα έπρεπε να τηρηθούν.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Ισπανός τενίστας είχε δηλώσει ότι πάντα ήθελε να μπει στο κορτ έστω μία φορά με μουστάκι. Έτσι, πριν από το Τόκιο, πρότεινε στη ομάδα του ότι αν κατάφερνε να κατακτήσει το τουρνουά, τότε όλοι τους θα έπρεπε να αφήσουν μουστάκι.

Η κατάκτηση του Τόκιο και η τήρηση της συμφωνίας

Ο Κάρλος Αλκαράθ κατάφερε τελικά να κερδίσει τον τίτλο στο ATP 500 του Τόκιο, εκπληρώνοντας έτσι την προϋπόθεση του στοιχήματος. Στον τελικό, που διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου, επικράτησε του Τσέχου Γίρι Λέχετσκα με σκορ 7–6(4), 6–4, εξασφαλίζοντας τον τίτλο.

Η νίκη αυτή σήμανε την τήρηση της συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τίτλου στο Τόκιο, ένα μέλος της ομάδας του Αλκαράθ φώναξε ενθουσιασμένο «Bigotes para todos!», δηλαδή «Μουστάκια για όλους!», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση που είχαν αναλάβει.

Το «Moustache team!» και η διασκέδαση

Η συμφωνία έγινε πράξη στη Σαγκάη, όπου ο Αλκαράθ εμφανίστηκε με τη νέα του εμφάνιση, τιμώντας το στοίχημα. Μετά την πρώτη του νίκη στο τουρνουά, έγραψε στην κάμερα τη φράση «Moustache team!», στέλνοντας το δικό του μήνυμα στους συνεργάτες του και δείχνοντας ότι το διασκεδάζει.

Ο ίδιος ο Αλκαράθ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα το κρατήσω για αυτή την εβδομάδα. Θα παίξω στη Σαγκάη με το μουστάκι. Νομίζω ότι θα έχει πλάκα. Γελάμε μεταξύ μας και απλώς το διασκεδάζουμε. Οπότε ήρθε για να μείνει». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα του.

Οι αγωνιστικοί στόχοι στη Σαγκάη

Πέρα από το χιουμοριστικό στοιχείο της εμφάνισής του, ο Κάρλος Αλκαράθ έχει μπροστά του έναν σημαντικό αγωνιστικό στόχο στο Masters της Σαγκάη. Ο Ισπανός τενίστας επιδιώκει να κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο σε αυτό το τουρνουά.

Ο τίτλος του Masters της Σαγκάης αποτελεί έναν από τους μόλις τρεις τίτλους ATP 1000 βαθμών που δεν έχει πάρει ποτέ ο Αλκαράθ. Οι άλλοι δύο είναι το Canadian Open και το Paris Masters, γεγονός που καθιστά τον αγώνα του στη Σαγκάη ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία του.

Με πληροφορίες από: Athletiko