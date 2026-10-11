Ο Μαρέσκα για τον «θόρυβο» γύρω από τη Σίτι μετά τη νίκη στο Άνφιλντ

Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε την Κυριακή (11/10) το πρώτο της παιχνίδι μετά την ενοχή της για 114 παραβάσεις των κανονισμών της Premier League, σημειώνοντας μια εμφατική νίκη με 3-0 επί της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Ο προπονητής της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα, δήλωσε μετά τον αγώνα ότι οι «πολίτες» πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν τον εξωτερικό θόρυβο και να τον επισκιάζουν με τις δικές τους νίκες. Η αναμέτρηση διεξήχθη υπό διαρκή συνθήματα κατά της Σίτι, με τον Ιταλό τεχνικό να τονίζει τη σημασία της δημιουργίας του δικού τους «θορύβου» μέσω των επιτυχιών.

Η πρώτη αναμέτρηση μετά τις κατηγορίες

Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος την Κυριακή (11/10), καθώς αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της ενοχής της για 114 παραβάσεις των κανονισμών της Premier League. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, που διεξήχθη στην ιστορική έδρα της Λίβερπουλ, το Άνφιλντ, είχε ιδιαίτερο βάρος και προσοχή λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.

Η ομάδα κλήθηκε να διαχειριστεί όχι μόνο την αγωνιστική πίεση ενός εκτός έδρας ντέρμπι, αλλά και το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της τις προηγούμενες εβδομάδες. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε μια δοκιμασία για την ψυχραιμία και την αγωνιστική της ετοιμότητα εν μέσω των κατηγοριών που την βαραίνουν.

Εμφατική νίκη και ηχηρή απάντηση

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να αποσπάσει μια εμφατική νίκη με σκορ 3-0. Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια νίκη, αλλά η μεγαλύτερη που έχει σημειώσει ποτέ η ομάδα στην έδρα της Λίβερπουλ, δίνοντας μια ισχυρή αγωνιστική απάντηση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «cheaters», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις παραβάσεις των κανονισμών. Η Σίτι, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και συγκέντρωση, επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό τρίποντο.

Οι δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί και τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ομάδα του. Ο Ιταλός τεχνικός παραδέχτηκε ότι η κατάσταση δεν ήταν εύκολη για τους παίκτες του, ειδικά μετά τις τελευταίες δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά τόνισε ότι αντιμετώπισαν την πίεση πολύ καλά.

Ο Μαρέσκα υπογράμμισε την ανάγκη η ομάδα να μάθει να διαχειρίζεται τον εξωτερικό θόρυβο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Είπα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ότι πρέπει να μάθουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τον εξωτερικό θόρυβο λόγω της κατάστασης». Αυτή η δήλωση δείχνει την προσπάθεια για ψυχολογική προετοιμασία των παικτών απέναντι στις αντιδράσεις του κοινού.

Ο «δικός μας θόρυβος» μέσα από τις νίκες

Ο Έντσο Μαρέσκα επανέλαβε τη θέση του ότι ο «θόρυβος» γύρω από την ομάδα θα είναι πάντα παρών. «Ο θόρυβος θα είναι πάντα εκεί, οπότε πρέπει να μάθουμε πώς να τον αντιμετωπίζουμε», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα, η ομάδα πρέπει να δημιουργεί τον δικό της «θόρυβο» μέσω των νικών της, όπως ακριβώς συνέβη και στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ.

Ο προπονητής εξήγησε τη φιλοσοφία του λέγοντας: «πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε τον δικό μας θόρυβο, δηλαδή να κερδίζουμε παιχνίδια, κάτι που κάναμε σήμερα». Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι στο τέλος του αγώνα, οι οπανοί της Σίτι τραγουδούσαν, κάτι που σήμαινε ότι ο θόρυβος προερχόταν από την ίδια την ομάδα και τους υποστηρικτές της, και όχι από το περιβάλλον.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μαρέσκα έθεσε τον στόχο για το μέλλον: «Όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια θα είναι με θόρυβο, οπότε πρέπει να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον θόρυβο. Και ταυτόχρονα, πρέπει να κάνουμε τον δικό μας θόρυβο. Ο θόρυβός μας είναι εμείς που τραγουδάμε στο τέλος, οι οπαδοί μας, και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από: Athletiko