Η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Βαλένθια πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια με τελικό σκορ 89-86, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη για το πρωτάθλημα της Liga ACB. Η νίκη αυτή ήρθε λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση των φιλοξενούμενων με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της EuroLeague. Οι Καταλανοί χρειάστηκε να δώσουν μια σκληρή μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση της Βαλένθια.

Η επικράτηση της Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα

Σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε ως «αυθεντική μάχη», η Μπαρτσελόνα κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με σκορ 89-86. Το παιχνίδι, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Liga ACB, ή αλλιώς Liga Endesa, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη.

Οι «νυχτερίδες» της Βαλένθια ηττήθηκαν σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Μπαρτσελόνα, παρά την ισχυρή αντίσταση που συνάντησε, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στα κρίσιμα σημεία και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της.

Η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στην Euroleague

Μετά την ήττα στο ισπανικό πρωτάθλημα, η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ στρέφει πλέον την πλήρη προσοχή της στην επερχόμενη και απαιτητική αναμέτρηση της EuroLeague. Η Βαλένθια καλείται να αφήσει πίσω της το αποτέλεσμα από την Μπαρτσελόνα και να προετοιμαστεί για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» έχει οριστεί για την 5η αγωνιστική της EuroLeague και θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00. Η Βαλένθια θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην έδρα της, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι επιδόσεις των παικτών της Μπαρτσελόνα

Στην επικράτηση της Μπαρτσελόνα συνέβαλαν τέσσερις παίκτες που σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κέβιν Πάντερ ξεχώρισε με την προσφορά του, σημειώνοντας 13 πόντους και μοιράζοντας 4 ασίστ. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του στη δημιουργία περιορίστηκε από τα πέντε λάθη στα οποία υπέπεσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Ρόμπινσον και Νίμπο, οι οποίοι πρόσθεσαν από 12 πόντους ο καθένας, ενισχύοντας την επιθετική παραγωγή της ομάδας. Ο Μάρτιν είχε μια καθοριστική παρουσία κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με ένα εντυπωσιακό double-double, το οποίο περιλάμβανε 10 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Ο Τι Τζέι Σορτς πρωταγωνιστής για τη Βαλένθια

Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε περισσότερο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως πρωταγωνιστής. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ως πρώτος σκόρερ της ομάδας του, μετρώντας 19 πόντους.

Εκτός από το σκοράρισμα, ο Σορτς επέδειξε μεγάλη συνέπεια και στην οργάνωση του παιχνιδιού, μοιράζοντας 4 ασίστ, χωρίς να υποπέσει σε κανένα λάθος. Παρά την εξαιρετική του ατομική απόδοση και τις συνεχείς καλές του εμφανίσεις, η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη Βαλένθια στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko