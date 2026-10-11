Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Έντονες διαμαρτυρίες για φάουλ και κόκκινη κάρτα μετά την επέμβαση του Πιρόλα

Μια φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες εκτυλίχθηκε στον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, μόλις στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο αμυντικός Πιρόλα βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς ανέκοψε την πορεία του επιθετικού Τεττέη, λίγο πριν την είσοδό του στην περιοχή του πέναλτι. Η συγκεκριμένη ενέργεια οδήγησε τον πάγκο του Παναθηναϊκού να ζητάει επίμονα την καταλογισμό φάουλ και, κατ' επέκταση, την αποβολή του παίκτη με κόκκινη κάρτα.

Η κρίσιμη στιγμή στο 19ο λεπτό

Η επίμαχη στιγμή σημειώθηκε όταν το χρονόμετρο έδειχνε το 19ο λεπτό του αγώνα. Ο διεθνής φορ, Τεττέη, επιχείρησε να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία, προσπαθώντας να φύγει τετ α τετ με τον τερματοφύλακα Ορτέγκα. Η κίνησή του ήταν ταχύτατη και φαινόταν να δημιουργεί μια επικίνδυνη κατάσταση για την αντίπαλη άμυνα.

Ωστόσο, η προσπάθεια του Τεττέη ανακόπηκε από την επέμβαση του Πιρόλα. Η φάση εκτυλίχθηκε σε σημείο του γηπέδου που βρισκόταν ακριβώς πριν την είσοδο στην περιοχή του πέναλτι, γεγονός που έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενέργεια του αμυντικού.

Η επέμβαση του Πιρόλα ως τελευταίου αμυντικού

Ο Πιρόλα, στην προσπάθειά του να αποτρέψει την επικείμενη απειλή, ανέλαβε δράση ως ο τελευταίος αμυντικός της ομάδας του. Η θέση του αυτή, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, προσδίδει διαφορετική διάσταση σε τυχόν παράβαση, ιδιαίτερα όταν ανακόπτεται μια προφανής ευκαιρία για γκολ.

Η παρέμβαση του Πιρόλα ήταν αυτή που σταμάτησε τον Τεττέη, εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει προς την εστία του Ορτέγκα. Αυτή η ενέργεια αποτέλεσε το έναυσμα για τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Οι έντονες διαμαρτυρίες του πάγκου του τριφυλλιού

Αμέσως μετά την πτώση του Τεττέη στο χορτάρι, ο πάγκος του Παναθηναϊκού αντέδρασε με μεγάλη ένταση. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ζητώντας από τον διαιτητή την καταλογισμό φάουλ υπέρ του επιθετικού τους. Οι φωνές και οι χειρονομίες τους έδειχναν την πεποίθησή τους ότι είχε γίνει παράβαση.

Πέρα από το αίτημα για φάουλ, οι διαμαρτυρίες του πάγκου επεκτάθηκαν και στην απαίτηση για κόκκινη κάρτα στον Πιρόλα. Η αιτιολογία πίσω από αυτό το αίτημα ήταν η θέση του αμυντικού ως τελευταίου παίκτη, ο οποίος, κατά την άποψή τους, ανέκοψε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ, πράξη που τιμωρείται με απευθείας αποβολή.

Ο Τεττέη σφαδάζοντας από τον πόνο

Μετά την επαφή με τον Πιρόλα, ο διεθνής φορ Τεττέη έπεσε στο χορτάρι και παρέμεινε εκεί για αρκετή ώρα. Η εικόνα του παίκτη ήταν χαρακτηριστική, καθώς σφάδαζε από τον πόνο, δείχνοντας ότι η ενέργεια του αμυντικού τον είχε επηρεάσει σημαντικά. Η κατάστασή του προκάλεσε την ανησυχία των συμπαικτών του και του τεχνικού επιτελείου.

Η παραμονή του Τεττέη στο έδαφος, εκτός από την ένδειξη του πόνου, ενίσχυσε και τις διαμαρτυρίες του πάγκου του Παναθηναϊκού, καθώς θεωρήθηκε ως επιπλέον στοιχείο για την σοβαρότητα της παράβασης που υποστήριζαν ότι είχε συμβεί.

Το αίτημα για κόκκινη κάρτα και οι συνέπειες

Το βασικό σημείο των διαμαρτυριών του Παναθηναϊκού επικεντρώθηκε στην απαίτηση για κόκκινη κάρτα, πέραν του φάουλ. Το επιχείρημα βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Πιρόλα ενήργησε ως ο τελευταίος αμυντικός, σταματώντας τον Τεττέη σε μια προφανή θέση για γκολ. Αυτή η παράβαση, εφόσον κριθεί ως τέτοια, επισύρει την αυστηρότερη ποινή της αποβολής.

Η φάση αυτή, στο 19ο λεπτό του ντέρμπι, αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της αναμέτρησης, λόγω των έντονων διαμαρτυριών και της πιθανής επίδρασής της στην εξέλιξη του αγώνα, εάν είχε δοθεί η κόκκινη κάρτα που ζητούσε ο Παναθηναϊκός.

Με πληροφορίες από: Gazzetta