Γκέλα για τη Μίλαν στην έδρα της Σασουόλο, στο -4 από την κορυφή

Η Μίλαν γνώρισε νέα βαθμολογική απώλεια, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σασουόλο εκτός έδρας. Οι «ροσονέρι» προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στη μάχη της κορυφής της Serie A. Με αυτό το αποτέλεσμα, η απόστασή τους από την πρώτη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος αυξήθηκε στους τέσσερις βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα και η απώλεια βαθμών

Η αναμέτρηση στην έδρα της Σασουόλο αποδείχθηκε δύσκολη για τη Μίλαν, η οποία δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο. Το τελικό 1-1 σήμανε μία ακόμη βαθμολογική απώλεια για τους «ροσονέρι», οι οποίοι είδαν την απόστασή τους από την κορυφή να διευρύνεται. Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά τους, πανηγύρισαν έναν σημαντικό βαθμό, ο οποίος θεωρείται πολύτιμος στην προσπάθειά τους να παραμείνουν στην κατηγορία.

Η Μίλαν είχε ως στόχο τη νίκη για να διατηρήσει την πίεση στις ομάδες που βρίσκονται ψηλότερα στη βαθμολογία. Ωστόσο, η αδυναμία της να κρατήσει το προβάδισμα που απέκτησε στο δεύτερο ημίχρονο, της στέρησε δύο πολύτιμους βαθμούς.

Το πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ

Το πρώτο 45λεπτο της αναμέτρησης δεν προσέφερε πολλές μεγάλες ευκαιρίες για γκολ και από τις δύο ομάδες. Η Μίλαν προσπάθησε να απειλήσει κυρίως μέσα από στατικές φάσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να μετουσιώσει τις προσπάθειές της σε τέρμα.

Στο 33ο λεπτό, ο Ραμπιό είχε την πρώτη αξιόλογη στιγμή για τους φιλοξενούμενους, όταν πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αφήνοντας το σκορ στο μηδέν. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, στο 45', ο τερματοφύλακας Μούριτς πραγματοποίησε μια σημαντική επέμβαση σε κεφαλιά του Ράμος, αποτρέποντας το γκολ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Πάβλοβιτς επίσης δεν κατάφερε να βρει στόχο με το κεφάλι, διατηρώντας το 0-0.

Το προβάδισμα της Μίλαν

Η λύση για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 63ο λεπτό του αγώνα, όταν ο Αντριέν Ραμπιό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Γάλλος μέσος επιχείρησε ένα εντυπωσιακό σουτ από μία ιδιαίτερα δύσκολη γωνία, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα Μούριτς.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ραμπιό έδωσε το προβάδισμα στη Μίλαν, κάνοντας το 0-1 και δίνοντας την αίσθηση ότι οι «ροσονέρι» θα μπορούσαν να φύγουν με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Σασουόλο. Η χαρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ.

Η άμεση απάντηση της Σασουόλο

Η χαρά των «ροσονέρι» για το προβάδισμα κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά, καθώς η Σασουόλο αντέδρασε άμεσα. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα των φιλοξενούμενων αδυνατούσε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα από την περιοχή τους. Ο Οντεντάλ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με ένα κοντινό σουτ, ισοφάρισε σε 1-1, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

Το τελικό σφύριγμα και οι βαθμολογικές συνέπειες

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς. Η Μίλαν άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Σασουόλο, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία να διατηρήσει την πίεση στις ομάδες που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Serie A.

Αυτή η ισοπαλία έχει ως συνέπεια την αύξηση της απόστασης των «ροσονέρι» από την κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, φτάνοντας πλέον τους τέσσερις βαθμούς. Για τη Σασουόλο, ο βαθμός αυτός αποτελεί ένα σημαντικό κέρδος στην προσπάθειά της να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko