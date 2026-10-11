Η Μπενφίκα νίκησε την Γκιμαράες με ασίστ του Παυλίδη

Η Μπενφίκα επέστρεψε στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, επικρατώντας εντός έδρας της Γκιμαράες με σκορ 2-0. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Βαγγέλης Παυλίδης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση, προσθέτοντας ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση στο ενεργητικό του και μοιράζοντας μία ασίστ. Με αυτή τη νίκη, οι «Αετοί» μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας της Primeira Liga και την Πόρτο στους πέντε βαθμούς, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα και το άνοιγμα του σκορ

Ο αγώνας μεταξύ Μπενφίκα και Γκιμαράες, που διεξήχθη εντός έδρας για τους «Αετούς», βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος ξεκίνησε στο βασικό σχήμα της Μπενφίκα, είχε καθοριστική συμβολή στο άνοιγμα του σκορ, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας φορ μοίρασε την ασίστ στον Νταλ, έπειτα από μία συνεργασία 1-2 που έκαναν οι δύο παίκτες. Ο Νταλ τελείωσε ιδανικά τη φάση από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 1-0, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Το δεύτερο τέρμα και η επικράτηση της Μπενφίκα

Η Μπενφίκα διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης καθ' όλη τη διάρκειά της, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στην αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων. Η επικράτηση των γηπεδούχων σφραγίστηκε οριστικά στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Σουντάκοφ ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με ένα συρτό σουτ που πραγματοποίησε μέσα από την περιοχή. Το γκολ προήλθε μετά από μία ωραία ομαδική ενέργεια των παικτών της Μπενφίκα και συγκεκριμένα έπειτα από ασίστ του Ετσεβέρι, ολοκληρώνοντας το σκορ του αγώνα.

Η σημαντική παρουσία του Βαγγέλη Παυλίδη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική και ιδιαίτερα ουσιαστική εμφάνιση, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Ο 27χρονος Έλληνας φορ παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 82ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Ντουράν, έχοντας προσφέρει σημαντικά.

Με τις συνεχείς κινήσεις του, την πίεση που άσκησε στους αντιπάλους και τη συμμετοχή του στην επιθετική λειτουργία, ο Παυλίδης αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την πορτογαλική ομάδα. Η εξαιρετική του παρουσία αποτυπώθηκε και στη στατιστική αξιολόγησή του, καθώς βαθμολογήθηκε με 8,4, επίδοση που ήταν η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των ποδοσφαιριστών της Μπενφίκα στην αναμέτρηση.

Οι επιδόσεις του Έλληνα επιθετικού και η σημασία του

Ο Παυλίδης συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα των «αετών», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σημασία του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Η συμβολή του είναι καθοριστική, ακόμη και σε παιχνίδια στα οποία δεν καταφέρνει να βρει ο ίδιος τον δρόμο προς τα δίχτυα, όπως συνέβη σε αυτή την αναμέτρηση.

Φέτος, ο Έλληνας επιθετικός έχει να επιδείξει ένα εντυπωσιακό σύνολο 14 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 14 συμμετοχές με τον πορτογαλικό σύλλογο σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η στατιστική αντικατοπτρίζει την επιδραστικότητά του και την καθοριστική του συμβολή στις επιτυχίες της Μπενφίκα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko