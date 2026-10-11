Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Προβάδισμα για τους ερυθρόλευκους στο ημίχρονο του ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο του «αιώνιου» ντέρμπι, το οποίο διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το προβάδισμα για τους «ερυθρόλευκους» διαμόρφωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος με γκολ που σημείωσε στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι «πράσινοι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, ενώ οι Πειραιώτες έχουν 5 βαθμούς λιγότερους.

Το προβάδισμα του Ολυμπιακού

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό σημειώθηκε στο 34ο λεπτό. Ο Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Παρόλο που ο Τετέι προσπάθησε να διώξει, η άμυνα των «πρασίνων» δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα.

Στη συνέχεια, ο Φρόιλερ πήρε την κεφαλιά και έστρωσε την μπάλα στον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μπει πιο δυνατά στην αναμέτρηση, ασκώντας ψηλά πίεση και δυσκολεύοντας την ανάπτυξη των «πρασίνων», βρίσκοντας τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα από στατική φάση.

Οι ευκαιρίες και η ισορροπία του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν αρχικά καλύτερος, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κατάφερε σταδιακά να ισορροπήσει το παιχνίδι. Η πρώτη τελική προσπάθεια για τους «πράσινους» καταγράφηκε στο 29ο λεπτό, όταν ο Καλάμπρια έκανε παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά προς τον άξονα, με τον Τετέι να προσπαθεί να βάλει το πόδι του στην πορεία της μπάλας.

Αργότερα, ο Παναθηναϊκός έφυγε στην αντεπίθεση με τον Τετέι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό. Σε άλλη φάση, από υπέροχη κάθετη πάσα του Ταμπόρδα, ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα και ο Τετέι προσπάθησε να πλασάρει με τακουνάκι, χωρίς όμως δύναμη, ενώ πίσω του βρισκόταν σε καλύτερη θέση ο Ουναΐ. Επίσης, ο Ταμπόρδα έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό.

Ένταση και κάρτες στο πρώτο μέρος

Το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι χαρακτηρίστηκε από νεύρα και ένταση μεταξύ των παικτών. Στο χώρο του κέντρου, ο Φορτούνης και ο Ταμπόρδα είχαν μία αψιμαχία, με τον διαιτητή να τους δίνει από μία κίτρινη κάρτα. Ο Αντίνο είδε επίσης την κίτρινη κάρτα του διαιτητή στο 43ο λεπτό.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, στο 45′ +2, ο Παναγιώτης Ρέτσος γράφτηκε στο μπλοκάκι του Ισπανού ρέφερι, Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, για μαρκάρισμα πάνω στον Ταμπόρδα. Υπήρξε και μία μικρή διακοπή στο ματς, όταν ο Τετέι έπεσε στο έδαφος μετά από ένα μαρκάρισμα σε αντεπίθεση, με τον διαιτητή να δείχνει ότι ο αντίπαλός του βρήκε πρώτα την μπάλα.

Η βαθμολογική σημασία του ντέρμπι

Το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν τη νίκη για να διατηρήσουν τη διαφορά των 5 πόντων που τους χωρίζει από τους Πειραιώτες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός, που έχει 5 βαθμούς λιγότερους από τον αντίπαλό του, δίνει τα πάντα για τη νίκη. Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να πλησιάσουν την κορυφή της βαθμολογίας και να μην χάσουν άλλο έδαφος στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Ολοκλήρωση ημιχρόνου

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, υπέδειξε τρία λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Με την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων, το πρώτο μέρος του ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έληξε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού, χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis