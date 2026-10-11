Γρηγορίου: «Μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας να αγχωθεί, χωρίς λόγο»

Ο Άρης κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Βόλο Elabet, ωστόσο ο προπονητής της ομάδας, Μιχάλης Γρηγορίου, δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης και τη διαχείριση του προβαδίσματος, παρά την επιθετική αποτελεσματικότητα που επέδειξε η ομάδα του. Όπως δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Άρης αγχώθηκε χωρίς λόγο σε ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη άνεση.

Η νίκη με τον Βόλο και η δυσαρέσκεια

Ο Άρης αντιμετώπισε τον Βόλο Elabet σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με σκορ 3-2. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής του Άρη, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του, όπως δήλωσε στην κάμερα της NOVA.

Η βασική αιτία της δυσαρέσκειας του τεχνικού ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης που παρατηρήθηκε στην ομάδα του. Ο Γρηγορίου τόνισε ότι η διαχείριση του προβαδίσματος, το οποίο είχε αποκτήσει ο Άρης, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, οδηγώντας σε περιττό άγχος για την έκβαση του αγώνα.

Καταιγιστικός ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στην εξαιρετική επιθετική παρουσία της ομάδας του κατά το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Χαρακτήρισε την απόδοση του Άρη ως «καταιγιστική» σε αυτό το διάστημα, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των παικτών του στην επίθεση.

Στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού, ο Άρης κατάφερε να πετύχει τρία γκολ, δείχνοντας τις επιθετικές του δυνατότητες. Επιπλέον, η ομάδα δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών, ενώ έχασε και ένα πέναλτι, γεγονός που θα μπορούσε να είχε διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμα.

Λάθη στις στατικές φάσεις έδωσαν «ανάσα» στον Βόλο

Παρά την επιθετική κυριαρχία του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου επεσήμανε ότι τα λάθη που έγιναν στις στατικές φάσεις ήταν καθοριστικά για την εξέλιξη του αγώνα. Αυτά τα λάθη έδωσαν τη δυνατότητα στον Βόλο να επιστρέψει στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Συγκεκριμένα, ο αντίπαλος πέτυχε και τα δύο του γκολ από στατικές φάσεις, εκμεταλλευόμενος την έλλειψη σοβαρότητας και συγκέντρωσης των παικτών του Άρη σε αυτά τα κομβικά σημεία του παιχνιδιού. «Δεν ήμασταν σοβαροί στο κομμάτι της συγκέντρωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής.

«Μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας να αγχωθεί»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα του δημιούργησε μόνη της άγχος, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. «Μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας να αγχωθεί, χωρίς λόγο», τόνισε, αναφερόμενος στην κατάσταση που διαμορφώθηκε προς το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό, επρόκειτο για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα έπρεπε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά, πιθανώς με τρία ή τέσσερα γκολ. Ωστόσο, παρά το άγχος που επικράτησε στο φινάλε, ο Γρηγορίου δήλωσε ότι κρατάει την εμφάνιση της ομάδας στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, καθώς και τις πολλές φάσεις που δημιουργήθηκαν και την επιστροφή στα γκολ.

Με πληροφορίες από: Athletiko