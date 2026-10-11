Η αποστολή της Καλαμάτας για την αναμέτρηση στην Τούμπα

Η ομάδα της Καλαμάτας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής της Super League και είναι προγραμματισμένο για τις 12 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 18:00. Η «Μαύρη Θύελλα» ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή της, η οποία θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση μετά από μια μακρά περίοδο διακοπής τριών εβδομάδων.

Η αναμέτρηση στην Τούμπα και η επανέναρξη των αγώνων

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην έδρα του, την Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που ανήκει στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου, με τη σέντρα να γίνεται στις έξι το απόγευμα. Αυτός ο αγώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ομάδα της Καλαμάτας, καθώς αποτελεί την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μετά από μια περίοδο απραξίας.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε, με τους ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι να αγωνιστούν μετά από μια μαραθώνια διακοπή που διήρκεσε τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Η «Μαύρη Θύελλα» θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Η επιστροφή στους αγωνιστικούς ρυθμούς θα γίνει σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι απουσίες από την 24μελή αποστολή

Από την 24μελή αποστολή της «Μαύρης Θύελλας» για το παιχνίδι στην Τούμπα έχουν μείνει εκτός έξι ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη είναι οι Πέρεθ, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Παναγιώτου, Ναούμης και Καρεάσο. Η απουσία αυτών των έξι αθλητών διαμορφώνει τη σύνθεση της ομάδας που θα αγωνιστεί στην 6η αγωνιστική της Super League.

Η επιλογή των ποδοσφαιριστών έγινε με βάση την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και την ετοιμότητα των παικτών μετά τη μακρά διακοπή. Η τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας κατέληξε στους 24 ποδοσφαιριστές που θεωρεί ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση στο πρώτο παιχνίδι μετά την παύση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικά η 24μελής αποστολή της Καλαμάτας

Η τελική 24μελής αποστολή της Καλαμάτας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, περιλαμβάνει ένα πλήθος ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Μπακαγιόκο, Ροντρίγκες και Γκεσάν. Αυτοί οι παίκτες αποτελούν μέρος του βασικού κορμού της ομάδας και αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της Τούμπας.

Επίσης, στην αποστολή βρίσκονται οι Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο και Ντιαρά, προσθέτοντας βάθος και επιλογές στον προπονητή. Η παρουσία τους ενισχύει την ομάδα σε διάφορες θέσεις, προσφέροντας λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στη μεσαία γραμμή.

Την αποστολή συμπληρώνουν οι Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μιράντα, Κατάλντι, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Ζιντάν, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι και Μπολίβαρ. Όλοι οι παραπάνω παίκτες είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγώνα της 6ης αγωνιστικής, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση για την ομάδα της Καλαμάτας και την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta