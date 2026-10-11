Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι γέμισαν το Άνφιλντ με μπανάνες: Η ιστορία πίσω από την παράδοση

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι προκάλεσαν αίσθηση στο Άνφιλντ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ, γεμίζοντας τις εξέδρες με φουσκωτές μπανάνες. Το θέαμα αυτό, που χάρισε ένα έντονο κίτρινο χρώμα στο γήπεδο, τράβηξε την προσοχή πολλών, οι οποίοι αναρωτήθηκαν για τον συμβολισμό του. Ωστόσο, ο λόγος πίσω από την παρουσία των μπανανών δεν σχετίζεται με την εντυπωσιακή νίκη της ομάδας τους επί των «κόκκινων», αλλά αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας παράδοσης του συλλόγου.

Η εμφάνιση των φουσκωτών μπανανών στο Άνφιλντ

Η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο Άνφιλντ, επικρατώντας της Λίβερπουλ με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χράβεμπεργκ στο 62ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν ακόμα 0-0, και από εκείνο το σημείο και μετά σημείωσε τα τρία τέρματα που της χάρισαν τη μεγάλη νίκη.

Κάθε φορά που οι παίκτες της Σίτι σκόραραν στο τέρμα που βρισκόταν πίσω από τους οπαδούς τους, κατευθύνονταν προς το μέρος τους για να πανηγυρίσουν. Οι φίλαθλοι, με τη σειρά τους, πανηγύριζαν έντονα, κρατώντας πολλοί από αυτούς φουσκωτές μπανάνες. Αυτές οι μπανάνες έδιναν ένα χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα στο Άνφιλντ, προκαλώντας την περιέργεια σε αρκετό κόσμο σχετικά με το τι μπορεί να συμβολίζουν.

Μια παράδοση με βαθιές ρίζες

Σε αντίθεση με άλλες περιοχές, όπου η χρήση της μπανάνας μπορεί να έχει διαφορετικούς συμβολισμούς, ειδικά όταν μια ομάδα κερδίζει τον αντίπαλο, στην Αγγλία η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο συμβολισμός των οπαδών της Σίτι, οι οποίοι «κιτρίνισαν» μια πλευρά του γηπέδου, δεν έχει καμία σχέση με παρόμοιες ερμηνείες.

Πρόκειται για ένα έθιμο που κρατάει από παλιά και συνδέεται κυρίως με έναν συγκεκριμένο οπαδό που γέννησε αυτή την παράδοση. Επιπλέον, στις μέρες μας, η παράδοση αυτή συνδέεται και με την προσπάθεια ενότητας ολόκληρου του κλαμπ, σε μια περίοδο που ο σύλλογος αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω φερόμενων παραβάσεων.

Η αρχή του εθίμου: Φρανκ Νιούτον και η Πλίμουθ Άργκαϊλ

Η πιο τεκμηριωμένη εκδοχή για την προέλευση αυτού του εθίμου προέρχεται τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα της Μάντσεστερ Σίτι όσο και από το έργο του ιστορικού του συλλόγου, Γκάρι Τζέιμς. Όλα ξεκίνησαν στις 15 Αυγούστου του 1987, σε μια αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Πλίμουθ Άργκαϊλ.

Εκείνη την ημέρα, ένας οπαδός με το όνομα Φρανκ Νιούτον έφτασε στο γήπεδο κρατώντας μια τεράστια φουσκωτή μπανάνα. Η κίνησή του προκάλεσε γέλια και τράβηξε αμέσως την προσοχή των υπόλοιπων φιλάθλων. Αυτό που αρχικά φάνηκε ως μια απλή φάρσα, εξελίχθηκε με τον καιρό σε ένα από τα πιο εμβληματικά φαινόμενα στις εξέδρες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη του φαινομένου στις εξέδρες

Ο Φρανκ Νιούτον συνέχισε να παίρνει μαζί του τη φουσκωτή μπανάνα και σε άλλες εκτός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας. Σύντομα, η τάση αυτή άρχισε να εξαπλώνεται αυθόρμητα και ανάμεσα σε άλλους οπαδούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται και άλλα φουσκωτά αντικείμενα στις εξέδρες.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το φαινόμενο είχε πλέον εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της Μάντσεστερ Σίτι, σε μια εποχή μάλιστα που η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Με το πέρασμα των μηνών, οι εξέδρες δεν γέμιζαν πλέον μόνο με μπανάνες, αλλά και με δεινόσαυρους, καρχαρίες, τέρατα, τεράστια σφυριά και κάθε λογής φουσκωτές φιγούρες, οι οποίες συνόδευαν τους οπαδούς της Σίτι σε κάθε εκτός έδρας μετακίνηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko