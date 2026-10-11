Η Μπασκόνια νίκησε την Μπανταλόνα και συνεχίζει αήττητη στη Liga Endesa

Η Μπασκόνια έκαμψε εύκολα την αντίσταση της Μπανταλόνα, επικρατώντας με τελικό σκορ 93-73 σε αναμέτρηση για τη Liga Endesa. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα από τη Βιτόρια διατήρησε το αήττητο σερί της, φτάνοντας το 3/3 στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η κυριαρχική εμφάνιση των Βάσκων τους φέρνει στην πρώτη θέση της κατάταξης, την οποία μοιράζονται με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπρεογκάν. Η διαφορά των 20 πόντων στο τέλος του αγώνα αντικατοπτρίζει την άνεση με την οποία η Μπασκόνια διαχειρίστηκε το παιχνίδι.

Η κυριαρχία των Βάσκων στο παρκέ

Η Μπασκόνια παρουσίασε ένα κυριαρχικό πρόσωπο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, διατηρώντας το προβάδισμα και τον έλεγχο του ρυθμού. Η ομάδα της Βιτόρια κατάφερε να επιβάλει τον δικό της ρυθμό από νωρίς, χτίζοντας μια σημαντική διαφορά που της επέτρεψε να αγωνιστεί χωρίς ιδιαίτερο άγχος.

Η εύκολη νίκη με 93-73 επί της Μπανταλόνα επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, η Μπασκόνια βρίσκεται στην κορυφή της Liga Endesa, δείχνοντας τις διαθέσεις της για τη φετινή σεζόν.

Οι πρωταγωνιστές της Μπασκόνια

Στην αναμέτρηση ξεχώρισε ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο Φαρίντ συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας του, σημειώνοντας 12 πόντους, μαζεύοντας 6 ριμπάουντ και μοιράζοντας 1 ασίστ.

Πέρα από τον Φαρίντ, σε πολύ καλό βράδυ βρέθηκαν και άλλοι παίκτες της Μπασκόνια. Ο Σίμονς ήταν καθοριστικός με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ντουάρτε πρόσθεσε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Τέλος, ο Κούρουκς συνέβαλε με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ολοκληρώνοντας μια ομαδική προσπάθεια που οδήγησε στην άνετη νίκη.

Η προσπάθεια της Μπανταλόνα

Από την πλευρά της ηττημένης Μπανταλόνα, ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Λαπροβίτολα. Παρά την ήττα της ομάδας του, ο Λαπροβίτολα έδειξε τις ικανότητές του στο παρκέ, σημειώνοντας 15 πόντους.

Επιπλέον, ο Λαπροβίτολα συνέβαλε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, καταγράφοντας 2 ριμπάουντ και μοιράζοντας 5 ασίστ στους συμπαίκτες του. Η προσπάθειά του ήταν αξιόλογη, αν και δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει την κυριαρχία της Μπασκόνια.

Επόμενοι σταθμοί στην Euroleague

Μετά την επιτυχημένη πορεία της στο ισπανικό πρωτάθλημα, η Μπασκόνια στρέφει πλέον την προσοχή της στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η ομάδα ετοιμάζεται για μια απαιτητική διπλή εβδομάδα στην EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει δύο διαφορετικούς αντιπάλους.

Αρχικά, οι Βάσκοι θα υποδεχθούν εντός έδρας την Ντουμπάι BC, σε έναν αγώνα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψουν εκτός έδρας για να αναμετρηθούν με τη Βίρτους Μπολόνια, ολοκληρώνοντας έτσι ένα δύσκολο πρόγραμμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta