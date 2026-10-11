Το Άνφιλντ καταδίκασε τη Μάντσεστερ Σίτι: «Όλα τα αστέρια σας ξεθωριάζουν»

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα διεξήχθη η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Οι οπαδοί των «ρεντς» στράφηκαν εναντίον των φιλοξενούμενων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η υποδοχή της Μάντσεστερ Σίτι έγινε με αιχμηρά πανό και βαρείς χαρακτηρισμούς.

Οι οικονομικές παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, μετά τις αναφορές για καταδικαστική απόφαση σχετικά με 114 παραβάσεις οικονομικών κανονισμών. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν την περίοδο από το 2009 έως το 2018. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών κυρώσεων βρίσκεται στο προσκήνιο.

Μεταξύ των πιθανών κυρώσεων που έχουν αναφερθεί είναι η αφαίρεση βαθμών, ο υποβιβασμός της ομάδας ή ακόμη και η αφαίρεση τίτλων που έχει κατακτήσει. Αυτές οι εξελίξεις έχουν εντείνει τις συζητήσεις και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των φιλάθλων και των συλλόγων στην Αγγλία.

Η ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ

Οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν άφησαν την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης αναμέτρησης. Εξέφρασαν με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους προς την ομάδα του Μάντσεστερ. Η υποδοχή της Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους οπαδούς να δημιουργούν μια εχθρική ατμόσφαιρα.

Η ένταση ήταν εμφανής σε όλο το γήπεδο, καθώς οι οπαδοί των «ρεντς» στράφηκαν εναντίον των φιλοξενούμενων. Το περιβάλλον που δημιουργήθηκε στο γήπεδο αντικατόπτριζε την οργή και την απογοήτευση των φίλων της Λίβερπουλ για την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων.

Τα μηνύματα των πανό

Στο περίφημο Kop, καθώς και σε άλλες εξέδρες του Άνφιλντ, εμφανίστηκαν πανό με συνθήματα που στόχευαν απευθείας τη Μάντσεστερ Σίτι. Μεταξύ αυτών ήταν τα μηνύματα «Ένοχοι για 114 παραβάσεις», «Κλέφτες» και «Όλα τα αστέρια σας ξεθωριάζουν». Αυτά τα συνθήματα συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα εχθρικής ατμόσφαιρας για την φιλοξενούμενη ομάδα.

Επιπλέον, ένα πανό που αναρτήθηκε έξω από το Άνφιλντ απεικόνιζε τον προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Γκουαρντιόλα, και την ομάδα με στολές φυλακής, συνοδευόμενο από το σύνθημα «GUILTY OF 114 CHARGES!». Αυτό το οπτικό μήνυμα ενίσχυσε την καταδίκη των οπαδών της Λίβερπουλ προς τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η αναφορά στην Premier League του 2014

Οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν ξέχασαν και τη χαμένη ευκαιρία για την κατάκτηση της Premier League το 2014. Στο περιθώριο της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ», έστειλαν ένα ξεχωριστό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτή την ιστορική στιγμή. Συγκεκριμένα, πάνω από τη φυσούνα του γηπέδου αναρτήθηκε ένα πανό.

Το πανό αυτό έγραφε «GERRARD Premier League Winner 2014», δηλαδή «Τζέραρντ, πρωταθλητής Premier League 2014». Με αυτόν τον τρόπο, οι οπαδοί της Λίβερπουλ θέλησαν να υπενθυμίσουν τη δική τους εκδοχή της ιστορίας, συνδέοντας την απώλεια του τίτλου με τις φερόμενες παρατυπίες.

Οι αντιδράσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο

Η συγκεκριμένη υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις στην Αγγλία. Αρκετοί οπαδοί αντίπαλων συλλόγων θεωρούν πως οι φερόμενες οικονομικές παρατυπίες επηρέασαν τον ανταγωνισμό και τις ισορροπίες στην Premier League τα προηγούμενα χρόνια. Η συζήτηση για την ακεραιότητα του πρωταθλήματος παραμένει ανοιχτή, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες.

Η ευρεία συζήτηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην τήρηση των οικονομικών κανονισμών. Οι αντιδράσεις των φιλάθλων της Λίβερπουλ αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του κλίματος που επικρατεί γύρω από την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι.

Με πληροφορίες από: Athletiko