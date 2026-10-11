Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και ανέβηκε στην κορυφή

Η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης στο Άνφιλντ, επικρατώντας της Λίβερπουλ με 3-0 για την 6η αγωνιστική της Premier League. Με αυτή τη νίκη, οι «Πολίτες» επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας τους «κόκκινους» πολύ πιο χαμηλά.

Το πρώτο ημίχρονο και οι αρχικές ευκαιρίες

Το πρώτο ημίχρονο στο Άνφιλντ χαρακτηρίστηκε από ένταση, υψηλό ρυθμό και δυνατές μονομαχίες, ωστόσο και οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν αισθητά στη δημιουργία καθαρών ευκαιριών. Οι «Reds» μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, ασκώντας ασφυκτική πίεση και επιδιώκοντας να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Χράβενμπερχ ήταν εξαιρετικός σε αυτή την αρχική φάση, ενώ ο Μουνιόθ το πάλεψε, χωρίς όμως να βρουν άλλους συμπαραστάτες.

Μετά το πρώτο 20λεπτο, η Σίτι άρχισε να ισορροπεί την κατάσταση, περιορίζοντας την πίεση και αποκτώντας σταδιακά μεγαλύτερο έλεγχο στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Σερκί, όταν έβρισκε χώρους, γινόταν επικίνδυνος, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση. Παράλληλα, η έλλειψη ποιότητας στο επιθετικό τρίτο ήταν εμφανής για τη Λίβερπουλ, με τον Βιρτς να υποπίπτει σε αβίαστα λάθη και τον Σεμένιο να μην προσφέρει όσα αναμένονταν.

Η αποβολή που άλλαξε τα δεδομένα

Στην επανάληψη, το σκηνικό άλλαξε, με τη Λίβερπουλ να μπαίνει δυνατά και να έχει καλές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο 48ο λεπτό, ο Κούμας έπιασε ένα δυνατό σουτ, αλλά ο Ντοναρούμα με τρομερή επέμβαση κράτησε το μηδέν στην εστία του. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ιταλός τερματοφύλακας νίκησε και τον Χράβενμπερχ, ενώ το σουτ του ΜακΆλιστερ πέρασε άουτ.

Η ροή του αγώνα άλλαξε σημαντικά όταν ο Μαρέσκα πέρασε στο ματς τον Ντοκού, δίνοντας ώθηση στη Σίτι. Ωστόσο, το καθοριστικό σημείο ήταν η αποβολή του Χράφενμπεργκ με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 62ο λεπτό του ντέρμπι, αφήνοντας τη Λίβερπουλ με 10 παίκτες. Αυτή η εξέλιξη βοήθησε αισθητά τους «Πολίτες» να αλλάξουν τη ροή του ματς, αποκτώντας εξαιρετική κυκλοφορία και αρκετά τρεξίματα.

Καταιγισμός τερμάτων και επικράτηση της Σίτι

Μόλις τρία λεπτά μετά την αποβολή, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αξιοποίησε μία κόντρα στην περιοχή των «κόκκινων», πλασάροντας ιδανικά από κοντά, για να ανοίξει το σκορ στο ματς και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Πριν προλάβουν οι γηπεδούχοι να συνέλθουν, ο Τζέρεμι Ντοκού, με μία απίθανη ενέργεια και σουτ με πολλά φάλτσα από τα αριστερά, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, διαμορφώνοντας το 2-0 στο 68ο λεπτό και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ, αγωνιζόμενη με παίκτη λιγότερο, δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 78ο λεπτό, όταν ο Ραγιάν Τσερκί, σε μία φάση όπου η Σίτι έκρυψε την μπάλα, πέτυχε ένα νέο υπέροχο γκολ με ντρίμπλα και τελείωμα σε τετ-α-τετ, με ασίστ από τον Γκβάρντιολ. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κινδύνευσε καθόλου στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας μια εμφατική νίκη.

Η βαθμολογική εικόνα μετά το ντέρμπι

Με αυτή τη νίκη, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τους τρεις βαθμούς και ανέβηκε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, έχοντας το απόλυτο νικών έπειτα από έξι στροφές. Η Άρσεναλ βρίσκεται πλέον στο -3 από τους πρωτοπόρους.

Αντίθετα, η Λίβερπουλ βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά, στην 9η θέση της βαθμολογίας, με μόλις 9 βαθμούς, έναντι των 18 που συγκεντρώνουν οι «Πολίτες» στην κορυφή. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγουδούσαν ειρωνικά «θα υποβιβαστείτε» προς τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας, ωστόσο είδαν τη δική τους ομάδα να πέφτει στην 9η θέση.

Οι συνθήκες πριν την αναμέτρηση

Η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε αυτή την επίδειξη δύναμης στο Άνφιλντ, αφήνοντας στην άκρη τον θόρυβο γύρω από το ενδεχόμενο βαριάς τιμωρίας της. Ούτε οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παραβιάσεων των οικονομικών κανονισμών της Premier League, ούτε η απειλή μιας βαριάς τιμωρίας στάθηκαν ικανές να αποπροσανατολίσουν τους «Πολίτες».

Από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ αγωνίστηκε έχοντας σημαντικές απουσίες, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε την απόδοσή της στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit