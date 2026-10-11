Ολυμπιακός Β και Αστέρας AKTOR Β αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Ρέντη

Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β και τον Αστέρα AKTOR Β, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή (11/10) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Η αναμέτρηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Superbet League 2, βρήκε τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς, με τους Αρκάδες να καταγράφουν την πρώτη τους φετινή ισοπαλία.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα των Αρκάδων

Ο Αστέρας AKTOR Β κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στην αναμέτρηση αρκετά νωρίς, εκμεταλλευόμενος την πρώτη του ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό, μετά από σέντρα που πραγματοποιήθηκε από τη δεξιά πλευρά, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Β, Αβραμούλης, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, σημείωσε αυτογκόλ. Αυτό το γεγονός έβαλε την ομάδα του Γιάννη Κοντοέ σε θέση οδηγού, δίνοντάς της το προβάδισμα με 0-1.

Μετά το προβάδισμα, οι Αρκάδες πίεσαν για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Λίγο μετά το 0-1, ο Κόλα βρέθηκε σε τετ α τετ, ωστόσο δεν κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Τσομπανίδη. Ακολούθησε και μια προσπάθεια από τον Σιμόνι με πλασέ, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β απέκρουσε, παραχωρώντας κόρνερ. Έτσι, το σκορ παρέμεινε στο 0-1 μέχρι την ανάπαυλα.

Η απάντηση του Ολυμπιακού Β και η ισοφάριση

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο 45λεπτο και κατάφεραν να ισοφαρίσουν άμεσα. Στο 47ο λεπτό, ο Τουφάκης με ένα σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα, στο 1-1. Αυτό το γκολ έδωσε νέα πνοή στην αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να επιδιώκουν το νικητήριο τέρμα.

Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων να ρισκάρουν για να πάρουν το τρίποντο, δεν δημιουργήθηκε κάποια μεγάλη φάση μέχρι το φινάλε του αγώνα. Το τελικό 1-1 διατήρησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι αλλαγές

Για τον Ολυμπιακό Β, ο προπονητής Αλβαρο Ρούμπιο παρέταξε την ομάδα με τους Τσομπανίδη, Κολοκοτρώνη (62' Λεγκίσι), Μπιλάλ (85' Ρέτσος), Γκοτζαμανίδη, Τανούλη (46′ Πλις), Σιώζιο (77' Βενέτης), Φίλη (85' Λιάτσος), Ζουγλή, Μαρτίνη, Αβραμούλη και Τουφάκη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές: ο Λεγκίσι αντικατέστησε τον Κολοκοτρώνη στο 62ο λεπτό, ο Πλις πήρε τη θέση του Τανούλη στο 46ο λεπτό, ο Βενέτης μπήκε στη θέση του Σιώζιου στο 77ο λεπτό, ενώ ο Ρέτσος και ο Λιάτσος αντικατέστησαν τους Μπιλάλ και Φίλη αντίστοιχα στο 85ο λεπτό.

Από την πλευρά του Αστέρα AKTOR Β, ο Γιάννης Κοντοές ξεκίνησε τον αγώνα με τους Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριανταφυλλόπουλο, Χατζηκυριάκο, Πομόνη (85' Ντερβίση), Μεταξά, Καλόγηρο, Κόλα (65' Γκέζος), Κολιμάτση (59′ Φρίμπονγκ), Κύρκο (85' Φερνάντεθ) και Σιμόνι (59′ Γραμμένος). Οι αλλαγές για τους Αρκάδες ήταν οι εξής: ο Φρίμπονγκ αντικατέστησε τον Κολιμάτση στο 59ο λεπτό, ο Γραμμένος πήρε τη θέση του Σιμόνι επίσης στο 59ο λεπτό, ο Γκέζος μπήκε στη θέση του Κόλα στο 65ο λεπτό, ενώ οι Ντερβίση και Φερνάντεθ αντικατέστησαν τους Πομόνη και Κύρκο αντίστοιχα στο 85ο λεπτό.

Βαθμολογική θέση και κάρτες

Μετά την ισοπαλία, ο Ολυμπιακός Β βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας με συνολικά 5 βαθμούς. Ο Αστέρας AKTOR Β, από την πλευρά του, βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης, έχοντας συγκεντρώσει 7 πόντους.

Στην αναμέτρηση, ο διαιτητής Μαυραντωνάκης από τον σύνδεσμο Ηρακλείου έδειξε δύο κίτρινες κάρτες. Συγκεκριμένα, κίτρινη κάρτα δέχθηκαν ο Μαρτίνης του Ολυμπιακού Β στο 32ο λεπτό και ο Πλις, επίσης του Ολυμπιακού Β, στο 86ο λεπτό. Δεν υπήρξαν κόκκινες κάρτες στον αγώνα.

Πρώτη ισοπαλία για τον Αστέρα AKTOR Β

Για τον Αστέρα AKTOR Β, η ισοπαλία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φετινή του στο πρωτάθλημα. Οι Αρκάδες έχασαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το δεύτερο διαδοχικό τους τρίποντο στη Superbet League 2, παρόλο που είχαν προηγηθεί νωρίς στο σκορ. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την ομάδα της Τρίπολης στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko