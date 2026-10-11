Βαριά ήττα για την Μπεσίκτας από την Τουρκ Τέλεκομ στο τουρκικό πρωτάθλημα

Η Μπεσίκτας γνώρισε βαριά ήττα στο τουρκικό πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με το εμφατικό 88-63 από την Τουρκ Τέλεκομ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Τουρκ Τέλεκομ, η οποία διατήρησε το αήττητο σερί της με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αντίθετα, η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς μετρά πλέον δύο ήττες σε τρία παιχνίδια στις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Η κυριαρχία της Τουρκ Τέλεκομ

Η Τουρκ Τέλεκομ κυριάρχησε πλήρως απέναντι στην Μπεσίκτας, επικρατώντας με διαφορά 25 πόντων. Το τελικό σκορ 88-63 αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή έως το τέλος. Η ομάδα του Τσαν έκανε το 3/3 στο τουρκικό πρωτάθλημα, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν σε κανένα σημείο του αγώνα ανταγωνιστικοί, με τη διαφορά να διευρύνεται συνεχώς. Η εντυπωσιακή παρουσία της Τουρκ Τέλεκομ της επιτρέπει να παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος, έχοντας ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της.

Αντίθετες πορείες σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η πορεία της Μπεσίκτας παρουσιάζει εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα στο εγχώριο πρωτάθλημα σε σύγκριση με τη EuroLeague. Ενώ στην Ευρώπη η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς έχει ένα θετικό πρόσωπο, με αποκορύφωμα το διπλό στην έδρα της Μπασκόνια και συνολικό ρεκόρ 2-2, στην Τουρκία αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Μετά τη σημερινή ήττα, η Μπεσίκτας μετρά δύο αρνητικά αποτελέσματα σε σύνολο τριών αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα, γεγονός που την απομακρύνει από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, παρά τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί από τις ευρωπαϊκές τους εμφανίσεις.

Οι πρωταγωνιστές της Τουρκ Τέλεκομ

Για την Τουρκ Τέλεκομ, αρκετοί παίκτες ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Χάρντινγκ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ πρόσθεσε ένα ριμπάουντ και δύο ασίστ. Εξαιρετική ήταν και η συνεισφορά των Μπάνκστον και Οζντεμίρογλου, οι οποίοι σημείωσαν από 14 πόντους έκαστος.

Ο Μπάνκστον είχε επίσης δύο ριμπάουντ, ενώ ο Οζντεμίρογλου ξεχώρισε και στις ασίστ με επτά, προσθέτοντας και επτά ριμπάουντ. Στους 14 πόντους σταμάτησε και ο Τριφούνοβιτς, ο οποίος είχε και ένα ριμπάουντ. Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Σακίλ ΜακΚίσικ ήταν θετικότατος με 10 πόντους, ένα ριμπάουντ και δύο ασίστ. Ακόμη, ο Μπακό σημείωσε 11 πόντους, ενώ οι Λαμπ και Τέιλορ πρόσθεσαν από 2 πόντους ο καθένας.

Η απόδοση της Μπεσίκτας

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, η συνολική εμφάνιση ήταν κακή. Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε από το «ναυάγιο» της ομάδας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 16 πόντους και τρεις ασίστ. Οι υπόλοιποι παίκτες δεν κατάφεραν να προσφέρουν τα αναμενόμενα, με αποτέλεσμα τη βαριά ήττα.

Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν στο σκοράρισμα ήταν ο Μόργκαν με 10 πόντους, ο Κορκμάζ με 9 πόντους, ο Ζίζιτς επίσης με 9 πόντους, ο Ουγκουρλού με 6 πόντους, ο Μπράουν με 5 πόντους, και οι Γκάμπριελ και Νόουελ με 4 πόντους ο καθένας. Στη σύνθεση της Μπεσίκτας συμμετείχαν επίσης οι Μπιρσέν, Ντότσον, Ουίλμπεκιν και Ακτσού.

Επόμενες υποχρεώσεις στη Euroleague

Πλέον, η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς στρέφει την προσοχή της στις επερχόμενες ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Η Μπεσίκτας θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague.

Στη συνέχεια, οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν την Μπάγερν Μονάχου εντός έδρας. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες για τη συνέχεια της πορείας της Μπεσίκτας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου έχει δείξει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta