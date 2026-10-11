Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των Αλγκουαθίλ και Νίστρουπ στο ντέρμπι

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της φετινής Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται τους «πράσινους» στο κατάμεστο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός επιδιώκει να μειώσει τη διαφορά και να ανακτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα.

Η βαθμολογική θέση και οι στόχοι των ομάδων

Οι φιλοξενούμενοι του Παναθηναϊκού φτάνουν στο Φάληρο ως πρωτοπόροι της Stoiximan Super League. Έχοντας καταγράψει πέντε νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, βρίσκονται στην 1η θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας ένα αήττητο σερί.

Ο στόχος των «πράσινων» είναι ένα θετικό αποτέλεσμα από το ντέρμπι, το οποίο θα τονώσει περαιτέρω την αυτοπεποίθησή τους ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Πειραιά δεν σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση.

Με μια επικράτηση, οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να μειώσουν τη διαφορά από την πρώτη θέση, να πάρουν τα πάνω τους ψυχολογικά και παράλληλα να ανακόψουν την μέχρι τώρα φόρα του αιωνίου αντιπάλου τους.

Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον Ολυμπιακό

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, επέλεξε τους έντεκα ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» διαμορφώνεται ως εξής:

Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Σίλβα, Φορτούνης, Μάριους.

Η ενδεκάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα αγωνιστούν από την αρχή στο ντέρμπι. Η αρχική σύνθεση των «πράσινων» αποτελείται από τους:

Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λουζά, Αντίνο, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr