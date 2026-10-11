Η Παρί κέρδισε τη Στρασμπούρ και έκανε το 3/3 στο γαλλικό πρωτάθλημα

Η Παρί επικράτησε της Στρασμπούρ με σκορ 98-84, σε αναμέτρηση που διεξήχθη για την 3η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας διατήρησε το αήττητο στην εγχώρια διοργάνωση, κάνοντας το τρία στα τρία. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της Παρί στα θετικά αποτελέσματα, λίγα 24ωρα μετά την ήττα της στην Ευρωλίγκα.

Η αήττητη πορεία στο γαλλικό πρωτάθλημα

Παρά το γεγονός ότι η Παρί δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague, όπου καταγράφει ένα ρεκόρ 1 νίκης και 3 ηττών, η εικόνα της στο γαλλικό πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετική και άκρως επιτυχημένη.

Οι Παριζιάνοι έχουν επιδείξει απόλυτη κυριαρχία μέχρι στιγμής στην εγχώρια διοργάνωση, έχοντας πετύχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή η αήττητη πορεία τους φέρνει σε πλεονεκτική θέση στην αρχή της σεζόν, επιβεβαιώνοντας την δυναμική τους εντός των συνόρων της Γαλλίας.

Η άνετη επικράτηση επί της Στρασμπούρ

Η αναμέτρηση με τη Στρασμπούρ, που διεξήχθη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, βρήκε την Παρί να επιβάλλεται με σχετική άνεση και να εξασφαλίζει τη νίκη με διαφορά 14 πόντων. Το τελικό σκορ 98-84 αντικατοπτρίζει την υπεροχή των γηπεδούχων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι οποίοι ήλεγχαν τον ρυθμό και το προβάδισμα.

Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήρθε λίγες ημέρες μετά την ήττα της Παρί από τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της Ευρωλίγκας. Η ομάδα υποδέχθηκε τη Στρασμπούρ με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες και κατάφερε να το πετύχει με εμφατικό τρόπο, ανακτώντας την ψυχολογία της και διατηρώντας το αήττητο σε εθνικό επίπεδο.

Οι διακριθέντες παίκτες της Παρί

Στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, τέσσερις παίκτες κατάφεραν να σημειώσουν διψήφιο αριθμό πόντων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση επί της Στρασμπούρ. Οι Ρόντεν, Γουόρεν, Καβαλιέρε και Ετιέν ήταν οι βασικοί πυλώνες της επίθεσης, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα.

Ο Ρόντεν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης, χάρη στην ολοκληρωμένη του εμφάνιση. Σε 22 λεπτά συμμετοχής, ο Ρόντεν κατέγραψε 12 πόντους, συνδυάζοντάς τους με 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Επιπλέον, είχε 1 κλέψιμο, αν και υπέπεσε και σε 3 λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο Ναντίρ Ιφί είχε μια πιο συγκρατημένη βραδιά, σημειώνοντας μόλις οχτώ πόντους.

Οι προσεχείς αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αναμέτρησης για το γαλλικό πρωτάθλημα, η Παρί στρέφει πλέον την προσοχή της στις επερχόμενες και ιδιαίτερα απαιτητικές υποχρεώσεις της στη EuroLeague. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί μια «διαβολοβδομάδα» με δύο σημαντικά παιχνίδια.

Αρχικά, η Παρί θα υποδεχθεί τη Βίρτους Μπολόνια εντός έδρας την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 21:45. Δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου και ώρα 21:00, θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας, σε μια δύσκολη δοκιμασία μακριά από τη βάση της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta