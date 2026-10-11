Μακάμπι και Χάποελ πιέζουν για επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ

Ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής της διοργάνωσης, Ντιέγκο Γκιγιέν, πραγματοποίησαν πρόσφατα επίσκεψη στο Τελ Αβίβ. Στο επίκεντρο των επαφών τους με εκπροσώπους της Μακάμπι και της Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε το αίτημα για την επιστροφή των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στις φυσικές έδρες των ισραηλινών ομάδων. Οι σύλλογοι εντείνουν τις προσπάθειές τους, επιχειρώντας να πείσουν τους επικεφαλής της διοργάνωσης ότι οι συνθήκες στη χώρα επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της αγωνιστικής δραστηριότητας.

Επαφές κορυφής στο Τελ Αβίβ

Ο Τσους Μπουένο, CEO της EuroLeague, και ο Ντιέγκο Γκιγιέν, διευθυντής της διοργάνωσης, βρέθηκαν στην ισραηλινή πόλη για μια σειρά συναντήσεων. Οι επαφές τους με τους εκπροσώπους της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν ως βασικό αντικείμενο την επανέναρξη της διεξαγωγής αγώνων της EuroLeague και του EuroCup εντός του Ισραήλ. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των ισραηλινών συλλόγων να φιλοξενήσουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους.

Οι συναντήσεις της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου, εντάσσονται σε μια συντονισμένη προσπάθεια των ομάδων να διαβεβαιώσουν τους ιθύνοντες της EuroLeague ότι οι υπάρχουσες συνθήκες ασφαλείας στο Ισραήλ είναι πλέον κατάλληλες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή διεθνών αθλητικών αναμετρήσεων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν διεξοδικά τα δεδομένα, με τις ισραηλινές ομάδες να εκφράζουν την ισχυρή τους επιθυμία για επιστροφή στην κανονικότητα.

Η πρωτοβουλία της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε επίσημα τις συναντήσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν με δική της πρωτοβουλία. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ο διευθυντής της διοργάνωσης, Ντιέγκο Γκιγιέν, Ευρωπαίοι πρέσβεις, καθώς και στελέχη του ισραηλινού συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι παρόντες πρέσβεις ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της EuroLeague, κ. Μπουένο και κ. Γκιγιέν, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή. Παράλληλα, τους διαβεβαίωσαν για την απόλυτα φυσιολογική καθημερινότητα και τη ζωή που συνεχίζεται κανονικά στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η χώρα είναι ασφαλής για τη φιλοξενία αγώνων.

Οι ενέργειες της Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επίσης προχώρησε σε μια σειρά επαφών με στόχο την ενίσχυση της διπλωματικής της προσπάθειας για την επιστροφή των αγώνων μπάσκετ στη χώρα. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Όφερ Γιανάι, και ο πρόεδρος, Σατιάβ Σαχέμ, συναντήθηκαν το πρωί της Κυριακής στο Τελ Αβίβ με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή της διοργάνωσης, Ντιέγκο Γκιγιέν.

Η συζήτηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επικεντρώθηκε στην προοπτική της επιστροφής των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι αργότερα στους εκπροσώπους της EuroLeague θα προστεθούν και άλλα σημαντικά πρόσωπα, όπως ο ιδιοκτήτης Γκίλι Ρανάν, ο γενικός διευθυντής Τζορτζ Χίνας, καθώς και οι παίκτες της πρώτης ομάδας, Βασίλιε Μίτσιτς, Τόμας Σατοράνσκι και Ζακ ΛεΝτέι, ενισχύοντας περαιτέρω την ισραηλινή πλευρά.

Έναρξη του ισραηλινού πρωταθλήματος

Η επίσκεψη των δύο υψηλόβαθμων στελεχών της EuroLeague στο Τελ Αβίβ συνέπεσε χρονικά με την έναρξη του ισραηλινού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αυτό το γεγονός χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές ομάδες ως επιχείρημα για την επιστροφή στην κανονικότητα και την ασφάλεια εντός της χώρας. Η διεξαγωγή του εγχώριου πρωταθλήματος αποτελεί ένα δείγμα της δυνατότητας διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων.

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντιμετώπισε την Γκαλίλ Ελιόν, επικρατώντας με το εντυπωσιακό σκορ 120-93. Η ομαλή διεξαγωγή αυτού του αγώνα, καθώς και η γενικότερη λειτουργία του πρωταθλήματος, χρησιμοποιούνται από τους ισραηλινούς συλλόγους ως αποδείξεις ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές για την επιστροφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι προκλήσεις για την επιστροφή

Παρά τις συντονισμένες κινήσεις και τις έντονες προσπάθειες των δύο ισραηλινών συλλόγων να υποστηρίξουν την ικανότητά τους να φιλοξενήσουν ξανά αγώνες στις φυσικές τους έδρες, η επιστροφή στο Ισραήλ παραμένει μια δύσκολη υπόθεση. Η EuroLeague εξετάζει όλα τα δεδομένα, αλλά η τελική απόφαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η κύρια πρόκληση έγκειται στην κατάσταση ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Όσο αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, η επιστροφή των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Η ασφάλεια των ομάδων, των φιλάθλων και όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα για τη διοργανώτρια αρχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta