Η Κηφισιά επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης»

Η Κηφισιά επιβλήθηκε του Παναιτωλικού με σκορ 2-0 στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε αναμέτρηση που διεξήχθη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα των βορείων προαστίων επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία, ενώ για τα «καναρίνια» του Αγρινίου το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα αποτελεί πλέον παρελθόν.

Τα τέρματα και οι χαμένες ευκαιρίες του πρώτου μέρους

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Στο 9ο λεπτό, ο Μπάτζι του Παναιτωλικού επιχείρησε σουτ μετά από ατομική ενέργεια, αλλά ο τερματοφύλακας Ραμίρες ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, στο 10ο λεπτό, ο Θεοδωρίδης της Κηφισιάς δοκίμασε ένα βολέ μετά από γύρισμα του Αμπάντα από τα αριστερά, όμως η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Η Κηφισιά κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Χόρχε Πόμπο. Ο 32χρονος αρχηγός της Κηφισιάς, αφού αρχικά νικήθηκε από τους Γκράναθ και Κουτσερένκο στο 19ο λεπτό, εκμεταλλεύτηκε ένα κόρνερ που ακολούθησε. Η μπάλα έφτασε σε αυτόν μετά από κάθετη πάσα του Σαγκάλ και αυτή τη φορά νίκησε τον Ουκρανό τερματοφύλακα Κουτσερένκο, στέλνοντας την μπάλα στην κλειστή του γωνία. Λίγο μετά το ημίωρο, οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, αλλά ο Ρουκουνάκης αστόχησε από κοντινή απόσταση.

Αντεπιθέσεις και ισορροπία στο δεύτερο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία σημαντική ευκαιρία για τον Παναιτωλικό. Ο Οπόκου έφυγε στην αντεπίθεση, έφτασε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την εστία της Κηφισιάς. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό.

Στο 49ο λεπτό, ο Ζολιμπουά του Παναιτωλικού έπιασε μια κεφαλιά που ήταν άστοχη. Αργότερα, στο 59ο λεπτό, ο Ραμίρες μπλόκαρε την κεφαλιά του Μπάτζι, αποτρέποντας τον κίνδυνο για την εστία της Κηφισιάς. Η όμορφη ατομική ενέργεια του Τζενεπό στο 67ο λεπτό δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη για τον ίδιο και την ομάδα του Παναιτωλικού.

Αλλαγές συστήματος και το τελικό «χτύπημα»

Στην προσπάθειά του να φτάσει στην ισοφάριση, ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, προχώρησε σε αλλαγές, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή με την είσοδο του Άλεξιτς και αλλάζοντας το σύστημα σε 4-4-2. Η καλύτερη ευκαιρία για τον Παναιτωλικό στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε και πάλι από τον Οπόκου. Ο 25χρονος Γκανέζος επιχείρησε πλασέ στο 85ο λεπτό, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.

Στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου, ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Κουτσερένκο, κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι με μια εντυπωσιακή επέμβαση στο 88ο λεπτό, σταματώντας την κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα της Κηφισιάς. Ωστόσο, στην τελευταία φάση του αγώνα, με όλους τους φιλοξενούμενους να έχουν ανέβει στην επίθεση, ο Λιρόι Αμπάντα βρήκε άπλετο χώρο. Έτρεξε το γήπεδο, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε εύστοχα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ της Κηφισιάς.

Βαθμολογική θέση και επόμενες αναμετρήσεις

Με τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, η Κηφισιά ανέβηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 8 βαθμούς. Αντιθέτως, ο Παναιτωλικός γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του, παραμένοντας στην έβδομη θέση με 9 βαθμούς. Ο διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Παναγιώτης Κουκουλάς από τη Λέσβο.

Στην αναμέτρηση δόθηκαν κίτρινες κάρτες στους Σαγκάλ, Αμπάντα, Χριστόπουλο και Ζολιμπουά από την Κηφισιά, καθώς και στους Μπάσι, Σουμά, Θυμιάνη και Κο από τον Παναιτωλικό. Για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ακολουθεί ο αγώνας με τον Άρη στη Λεωφόρο, στις 18 Οκτωβρίου και ώρα 20:00. Για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η επόμενη αναμέτρηση είναι με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, επίσης στις 18 Οκτωβρίου, στις 17:00.

Με πληροφορίες από: Topontiki