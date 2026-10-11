Ο Κίμι Αντονέλι διεκδικεί τον τίτλο της Formula 1 στο Τέξας

Ο Κίμι Αντονέλι βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, καθώς έχει την πρώτη του ευκαιρία να αναδειχθεί πρωταθλητής στον επόμενο αγώνα. Ο Ιταλός οδηγός, μετά την εμφάνισή του στη Σιγκαπούρη, διεύρυνε περαιτέρω το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Πλέον, μπορεί να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο του 2026 ήδη από το Grand Prix των ΗΠΑ στο Τέξας, αν επιτευχθεί ένας πολύ συγκεκριμένος συνδυασμός αποτελεσμάτων.

Η βαθμολογική κατάσταση πριν το Τέξας

Ο Κίμι Αντονέλι αναχώρησε από τη Σιγκαπούρη με ένα σημαντικά διευρυμένο προβάδισμα στη γενική κατάταξη των οδηγών. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός έχει συγκεντρώσει 340 βαθμούς.

Πίσω του, στη δεύτερη θέση, βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ με 238 βαθμούς, έχοντας διαφορά 102 βαθμών από τον πρωτοπόρο. Ακολουθούν ο Λιούις Χάμιλτον με 229 βαθμούς και ο Μαξ Φερστάπεν με 221 βαθμούς, συμπληρώνοντας την πρώτη τετράδα των διεκδικητών του τίτλου.

Οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση του τίτλου στο Ώστιν

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix των ΗΠΑ στο Τέξας, θα απομένουν πέντε ακόμη αγώνες για το φετινό πρωτάθλημα, με συνολικά 125 διαθέσιμους βαθμούς. Για να μπορέσει ο Αντονέλι να στεφθεί πρωταθλητής στην πίστα του Ώστιν, γνωστή ως COTA, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγώνα έχοντας διαφορά τουλάχιστον 126 βαθμών από κάθε οδηγό που διατηρεί ακόμα μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο.

Το περιθώριο για την εξασφάλιση του πρωταθλήματος είναι μικρό και απαιτεί έναν πολύ συγκεκριμένο συνδυασμό αποτελεσμάτων από τον ίδιο και τους άμεσους αντιπάλους του. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, ο Κίμι Αντονέλι έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση να κερδίσει τον αγώνα στο Τέξας.

Γιατί η νίκη είναι μονόδρομος

Μία δεύτερη θέση στο Grand Prix των ΗΠΑ δεν θα ήταν αρκετή για τον Αντονέλι, ακόμα και στην περίπτωση που ο Τζορτζ Ράσελ δεν κατάφερνε να βαθμολογηθεί. Σε αυτό το σενάριο, η μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία θα αυξανόταν μόλις στους 120 βαθμούς, κάτι που δεν επαρκεί για να «κλειδώσει» τον τίτλο μαθηματικά.

Επομένως, η κατάκτηση της πρώτης θέσης είναι ο μόνος δρόμος για τον Ιταλό οδηγό, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα από αυτόν τον αγώνα. Αν ο Αντονέλι καταφέρει να πάρει τη νίκη, θα προσθέσει 25 βαθμούς στο ενεργητικό του, φτάνοντας τους 365 συνολικά.

Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων για τον τίτλο

Στην περίπτωση που ο Κίμι Αντονέλι εξασφαλίσει τη νίκη στο Τέξας και φτάσει τους 365 βαθμούς, απαιτούνται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τους ανταγωνιστές του. Ο Τζορτζ Ράσελ θα πρέπει να τερματίσει στη 10η θέση ή χαμηλότερα, ώστε να μην ξεπεράσει τους 239 βαθμούς στη γενική κατάταξη.

Παράλληλα, ο Λιούις Χάμιλτον πρέπει να καταταγεί στην 5η θέση ή χαμηλότερα. Με τους 10 βαθμούς που αντιστοιχούν στην 5η θέση, ο Χάμιλτον θα έφτανε επίσης τους 239 βαθμούς. Για τους υπόλοιπους διεκδικητές, όπως ο Μαξ Φερστάπεν, ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λάντο Νόρις, δεν χρειάζεται ξεχωριστός συνδυασμός αποτελεσμάτων, εφόσον ο Αντονέλι κερδίσει. Ακόμη και με μία 2η θέση στο Τέξας, ο Φερστάπεν θα έφτανε το πολύ στους 239 βαθμούς, ενώ οι Λεκλέρ και Νόρις θα βρίσκονταν ακόμη πιο πίσω στη βαθμολογία.

Το πρώτο «match point» και η συνέχεια

Το πρώτο «match point» για τον Κίμι Αντονέλι είναι σαφές και απαιτεί τρεις βασικές προϋποθέσεις: την κατάκτηση της νίκης από τον ίδιο, ο Τζορτζ Ράσελ να τερματίσει εκτός της πρώτης εννιάδας και ο Λιούις Χάμιλτον να βρεθεί εκτός της πρώτης τετράδας. Μόνο με την ταυτόχρονη εκπλήρωση αυτών των σεναρίων θα μπορέσει ο Ιταλός να πανηγυρίσει τον τίτλο ήδη από το Ώστιν.

Εάν δεν συνδυαστούν αυτά τα αποτελέσματα, η μάχη για τον παγκόσμιο τίτλο θα συνεχιστεί και θα μεταφερθεί στον επόμενο αγώνα, που θα διεξαχθεί στο Μεξικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντονέλι είχε κατακτήσει την τρίτη θέση, το πρώτο του βάθρο, στον πρόσφατο αγώνα της Σιγκαπούρης.

Για μια εκτενή ανάλυση του Grand Prix της Σιγκαπούρης, η ομάδα του gMotion θα συντονιστεί στην εκπομπή Pole Position by Allwyn. Η εκπομπή θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 16:30, στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Με πληροφορίες από: Gazzetta