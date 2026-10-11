Ο Ηρακλής επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0 στο βροχερό Καυτανζόγλειο

Ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό στο Καυτανζόγλειο στάδιο και κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 2-0. Αυτή η επικράτηση σημειώθηκε στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και σηματοδοτεί την επιστροφή του «γηραιού» στις επιτυχίες, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Οι καιρικές συνθήκες και η πορεία των ομάδων

Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγώνα χαρακτηρίστηκαν από έντονη βροχόπτωση. Ωστόσο, αυτό το γεγονός δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, οι οποίοι συνέχισαν να αγωνίζονται.

Ο Ηρακλής, με αυτή τη νίκη, επέστρεψε στις επιτυχίες και διεύρυνε το αήττητο σερί του στα πέντε ματς. Αντίθετα, ο Λεβαδειακός συνεχίζει να βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, καθώς παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, οι Βοιωτοί δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν δίχτυα, γεγονός που συνθέτει ένα πλήρως απογοητευτικό ξεκίνημα για τη φετινή σεζόν.

Ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο

Ο Λεβαδειακός ήταν η πρώτη ομάδα που απείλησε την αντίπαλη εστία, με προσπάθειες από τους Λιάγκα και Βρακά, χωρίς ωστόσο να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, Αθανασιάδη. Ο «γηραιός» έφτασε κοντά στο γκολ στο όγδοο λεπτό, όταν σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ίβι Λόπεθ, ο Ελιάσι απέκρουσε εντυπωσιακά με τις γροθιές του πάνω στη γραμμή.

Δύο λεπτά αργότερα, στο δέκατο λεπτό, μετά από σέντρα του Σόρια, ο Πέδρο Μάρκες επιχείρησε ένα γυριστό σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι των Βοιωτών. Στο 21ο λεπτό, ο Λεβαδειακός έχασε μια κλασική ευκαιρία. Μετά από μπαλιά του Βήχου, ο Εμμανουηλίδης από αριστερά έκανε το γύρισμα στην περιοχή του πέναλτι, αλλά ο Ούρσι πραγματοποίησε ένα κακό αριστερό πλασέ, με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, το μακρινό σουτ του Κωστή πέρασε λίγο δίπλα από τη συμβολή των δοκαριών.

Στο 39ο λεπτό, ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε νέα αντεπίθεση. Ο Βρακάς με ωραία πάσα βρήκε τον Κόμπναν, ο οποίος έκανε ένα αριστερό σουτ εκτός περιοχής, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει την μπάλα. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Βούρος πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, έφτασε ανενόχλητος μέσα στη μεγάλη περιοχή και επιχείρησε ένα συρτό διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να ακουμπάει την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού και να φεύγει εκτός.

Ο Ηρακλής ανέβασε ρυθμό στην επανάληψη

Στις αρχές της επανάληψης, οι Βοιωτοί είχαν δύο ακόμα χαμένες ευκαιρίες. Ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε απίθανες επεμβάσεις σε σουτ του Βρακά στο 48ο λεπτό και του Εμμανουλίδη στο 51ο λεπτό, κρατώντας ανέπαφη την εστία του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής ανέβασε ταχύτητα και πίεσε την αντίπαλη άμυνα, καταφέρνοντας να πάρει το προβάδισμα στο σκορ στο 68ο λεπτό με ένα καταπληκτικό γκολ του Νιζέ. Η φάση ξεκίνησε με μπαλιά του Σόρια στον Σαντέ Σίλβα, ο οποίος γύρισε την μπάλα στον άξονα. Ο Νανού δεν μπόρεσε να εκτελέσει, και από τη μονομαχία μεταξύ Κωστή και Κράιντς η μπάλα στρώθηκε δεξιά στον Νιζέ. Ο Βέλγος εξτρέμ με ένα θαυμάσιο διαγώνιο αριστερό σουτ, έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι, διαμορφώνοντας το 1-0.

Ο «γηραιός» πέτυχε δύο υπέροχα γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών στην επανάληψη, εξασφαλίζοντας την επιστροφή του στις επιτυχίες και τη νίκη με 2-0 επί του Λεβαδειακού.

Με πληροφορίες από: Athletiko