Η Παρτίζαν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό: τα «όπλα» και οι αδυναμίες της σερβικής ομάδας

Η Παρτίζαν ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR το βράδυ της Τρίτης (13/10) στην Belgrade Arena του Βελιγραδίου, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η σερβική ομάδα έχει ξεκινήσει τη φετινή Euroleague με ρεκόρ 3-1 και έχει δείξει καλά δείγματα γραφής στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Η συνάντηση αυτή αποκτά ξεχωριστή διάσταση και λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα βρεθεί ξανά στο παρκέ της Belgrade Arena, αυτή τη φορά ως φιλοξενούμενος.

Η πορεία της Παρτίζαν στην Euroleague

Η Παρτίζαν έχει επιδείξει αξιόλογη πορεία μέχρι στιγμής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, καταγράφοντας τρεις νίκες και μία ήττα. Η ομάδα έχει δείξει ότι διαθέτει την επιθετική ποιότητα και τις λύσεις που απαιτούνται για να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η σερβική ομάδα επιδιώκει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Η φετινή της πορεία ξεκίνησε με νίκη 92-76 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ακολούθησε μια εκτός έδρας επικράτηση με 92-79 επί της Παρί. Σημαντική ήταν και η νίκη της με 86-84 απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο. Η πρώτη ήττα για την Παρτίζαν ήρθε στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ επικράτησε με σκορ 86-76.

Η ιδιαίτερη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Η αναμέτρηση της Τρίτης (13/10) έχει μια ιδιαίτερη διάσταση λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Ο «Ζοτς» θα πατήσει ξανά το παρκέ και θα καθίσει στον πάγκο ως φιλοξενούμενος προπονητής, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον. Η Παρτίζαν βρίσκεται πλέον υπό τις οδηγίες του Ζοάν Πεναρόγια, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον Νοέμβριο του 2025.

Όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αποχωρήσει από την ομάδα του Βελιγραδίου, είχε προκληθεί μεγάλη ένταση με τον κόσμο, ο οποίος στήριζε την παραμονή του. Αν και αυτά τα γεγονότα ανήκουν πλέον στο παρελθόν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τον υποδεχθεί ο κόσμος της Παρτίζαν στην Belgrade Arena.

Επιθετικά και αμυντικά χαρακτηριστικά

Η Παρτίζαν εμφανίζει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική επιθετική λειτουργία, με μέσο όρο 86.5 πόντους ανά αγώνα. Παράλληλα, οι 21.8 ασίστ ανά παιχνίδι αποτυπώνουν την εικόνα μιας ομάδας που διαθέτει δημιουργία, ατομικό ταλέντο και τη δυνατότητα να βρίσκει σκορ μέσα από διαφορετικές συνεργασίες μεταξύ των παικτών της.

Στον αμυντικό τομέα, η σερβική ομάδα επιδεικνύει επιθετικότητα πάνω στην μπάλα, κάτι που φαίνεται από τα 11.3 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Αυτή η αμυντική προσέγγιση της δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπει τα λάθη των αντιπάλων της σε εύκολους πόντους, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται.

Δυνατά σημεία και αδυναμίες

Ένα από τα βασικά δυνατά σημεία της Παρτίζαν είναι η ικανότητά της να τρέχει στο γήπεδο και να επιτίθεται πριν προλάβει να οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα. Όταν καταφέρνει να εφαρμόσει αυτό το παιχνίδι, γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολα αντιμετωπίσιμη.

Ωστόσο, το ζήτημα της σταθερότητας αποτελεί πρόκληση για την ομάδα. Όταν αναγκάζεται να παίξει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, χρειάζεται καλύτερη εκτέλεση και μεγαλύτερη υπομονή στις επιθετικές της προσπάθειες. Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης ανέδειξε ακριβώς αυτό το στοιχείο, καθώς η δυσκολία στην περιφερειακή εκτέλεση περιόρισε τις επιθετικές της επιλογές και έδειξε ότι η αποτελεσματικότητά της μπορεί να επηρεαστεί όταν δεν βρίσκει εύκολους πόντους.

Ο πρωταγωνιστής Κάρλικ Τζόουνς

Ο Κάρλικ Τζόουνς αναδεικνύεται σε βασικό πρωταγωνιστή της Παρτίζαν, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας. Με μέσο όρο 18.8 πόντους και 6.2 ασίστ ανά αγώνα, ο Τζόουνς αναλαμβάνει την ευθύνη της δημιουργίας και της εκτέλεσης.

Είναι ο παίκτης που επιτίθεται στο καλάθι και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα μέσα από την προσωπική του ποιότητα. Η συνεισφορά του δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα, καθώς ο Τζόουνς διαβάζει τις αμυντικές καταστάσεις των αντιπάλων, συμβάλλοντας ενεργά στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta