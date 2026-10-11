Θρίαμβος Κιπρούτο και Φέισα στον μαραθώνιο του Σικάγο με ιστορικές επιδόσεις

Ο Κενυάτης Άμος Κιπρούτο και η Αιθιοπίδα Χάβι Φέισα αναδείχθηκαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στον μαραθώνιο του Σικάγο, ο οποίος διεξήχθη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Οι δύο δρομείς έκοψαν πρώτοι την κορδέλα στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, σημειώνοντας εξαιρετικούς χρόνους. Οι επιδόσεις τους τούς κατέταξαν στην κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών για την απόσταση.

Ο θρίαμβος του Κιπρούτο στους άνδρες

Ο Άμος Κιπρούτο από την Κένυα επικράτησε στον αγώνα των ανδρών με χρόνο 2:01:09, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για τον ίδιο. Ο 34χρονος δρομέας βελτίωσε κατά 30 δευτερόλεπτα την προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του, η οποία ήταν 2:01:39 από τον μαραθώνιο του Λονδίνου νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όπου είχε καταλάβει την τέταρτη θέση.

Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την άνοδο του Κιπρούτο στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Σικάγο, μετά την τρίτη θέση που είχε καταλάβει το 2024 και τη δεύτερη θέση το 2025. Ο Κενυάτης δρομέας επικράτησε με σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους του. Ο δεύτερος, Ταντέσε Μπικίλα από την Αιθιοπία, τερμάτισε σε 2:02:56, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο επίσης Αιθίοπας Μιλκέσα Μενγκέσα με χρόνο 2:03:46.

Η κυριαρχία της Φέισα στις γυναίκες

Στον αγώνα των γυναικών, η Χάβι Φέισα από την Αιθιοπία κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο της, κερδίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς είχε αναδειχθεί νικήτρια και το 2025. Η Φέισα τερμάτισε σε 2:13:33, μια επίδοση που την καθιστά την τέταρτη καλύτερη αθλήτρια στην ιστορία του μαραθωνίου.

Η Αιθιοπίδα δρομέας χρειάστηκε να δώσει μάχη στα τελευταία χιλιόμετρα με την Κενυάτισσα Σάρον Λοκέντι, την οποία τελικά άφησε πίσω της. Η Λοκέντι κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 2:14:07, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Μπρίγκιντ Κοσγκέι με χρόνο 2:14:55.

Οι επιδόσεις στην κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών

Η επίδοση του Άμος Κιπρούτο με 2:01:09 τον ανέβασε στην πέμπτη θέση της λίστας όλων των εποχών για τον μαραθώνιο. Σε αυτή τη θέση ισοβαθμεί με τον συμπατριώτη του Ελιούντ Κιπτσόγκε, ο οποίος είχε σημειώσει τον ίδιο χρόνο στο Βερολίνο το 2022.

Αντίστοιχα, ο χρόνος της Χάβι Φέισα, 2:13:33, την κατατάσσει στην κορυφαία πεντάδα των γυναικών, αποτελώντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αγωνίσματος.

Αξιοσημείωτες εμφανίσεις Αμερικανών αθλητών

Στον μαραθώνιο του Σικάγο ξεχώρισαν και οι επιδόσεις Αμερικανών αθλητών. Η Έμα Γκρέις Χέρλεϊ πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην απόσταση, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση με χρόνο 2:20:47. Η επίδοσή της αναγνωρίζεται ως η καλύτερη που έχει σημειώσει Αμερικανίδα δρομέας στον πρώτο της μαραθώνιο.

Στην κατηγορία των ανδρών, ο Κλέιτον Γιανγκ ήταν ο πρώτος Αμερικανός που τερμάτισε, με χρόνο 2:05:23. Ο Γιανγκ πέτυχε αυτή την επίδοση παρά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε στον οπίσθιο μηριαίο.

Η λίστα των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων

Στην κορυφή της λίστας των καλύτερων επιδόσεων όλων των εποχών στον μαραθώνιο βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Σάουε με χρόνο 1:59:30. Ακολουθούν ο Αιθίοπας Γιομίφ Κετζέλτσα με 1:59:41 και ο Τζέικομπ Κιπλίμο με 2:00:28. Αυτές οι επιδόσεις είχαν σημειωθεί στον μαραθώνιο του Λονδίνου τον Απρίλιο του 2026.

Την πρώτη τετράδα συμπληρώνει ο Κενυάτης Κέλβιν Κίπτουμ, ο οποίος είχε σημειώσει χρόνο 2:00:35 στο Σικάγο το 2023.

Με πληροφορίες από: Athletiko