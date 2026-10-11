Άρης: Με Μπρούμα στην ενδεκάδα απέναντι στον Βόλο

Ο Άρης ετοιμάζεται για την αναμέτρησή του με τον Βόλο, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:30. Η ομάδα θα παραταχθεί με μια ενδεκάδα που περιλαμβάνει τον Πορτογάλο επιθετικό Μπρούμα, σηματοδοτώντας την πρεμιέρα του στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα από τα σχήματα που δοκιμάστηκαν από τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου κατά την περίοδο της προετοιμασίας.

Η επιθετική γραμμή και η πρεμιέρα του Μπρούμα

Στην καρδιά της επιθετικής διάταξης του Άρη, η παρουσία του Μπρούμα στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στον Βόλο είναι ένα από τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος. Ο Πορτογάλος επιθετικός θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση σε επίσημο αγώνα με την ομάδα. Αυτή η επιλογή ήταν ένα από τα σενάρια που είχε επεξεργαστεί ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου για την κάλυψη της συγκεκριμένης πτέρυγας, έχοντας δοκιμάσει το σχήμα αυτό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπρούμα δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος αγωνιστικά, ο έμπειρος τεχνικός προτίμησε να τον συμπεριλάβει στην αρχική ενδεκάδα. Η απόφαση αυτή επηρεάζει και τη συνολική διάταξη της επίθεσης. Συγκεκριμένα, ο Μπενχαμίν Γκαρέ θα καλύψει το δεξιό άκρο της επίθεσης, προσφέροντας ισορροπία στις πτέρυγες. Πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, ο Κριστιάν Κουαμέ θα αναλάβει έναν υποστηρικτικό ρόλο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης, ο Κριστιάν Καντεβέρε θα ηγηθεί της προσπάθειας για την επίτευξη τερμάτων.

Ο άξονας της μεσαίας γραμμής

Στο κέντρο του γηπέδου, ο Άρης θα παραταχθεί με ένα δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Οι Ράτσιτς και Χόνγκλα αποτελούν την επιλογή του προπονητή για τις θέσεις των κεντρικών χαφ. Η συνεργασία τους θεωρείται σταθερή και αποτελεσματική, με τους δύο ποδοσφαιριστές να αναλαμβάνουν τον ρόλο της διαχείρισης της μπάλας και της ανάπτυξης του παιχνιδιού.

Το δίδυμο Ράτσιτς-Χόνγκλα αναμένεται να προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης, συμβάλλοντας τόσο στην αναχαίτιση των αντιπάλων επιθέσεων όσο και στην οργάνωση των δικών τους. Η παρουσία τους είναι καθοριστική για τον έλεγχο του ρυθμού του αγώνα και τη σύνδεση όλων των γραμμών της ομάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους επιθετικούς να εκδηλώσουν τις ενέργειές τους.

Η αμυντική τετράδα και ο τερματοφύλακας

Όσον αφορά την αμυντική διάταξη του Άρη, η τετράδα που θα αγωνιστεί μπροστά από τον τερματοφύλακα έχει επίσης καθοριστεί. Στο δεξιό άκρο της άμυνας, ο Πετρίς θα αναλάβει τη θέση, αντικαθιστώντας τον Φαντιγκά. Αυτή η αλλαγή δείχνει την πρόθεση του προπονητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Πετρίς σε αυτή τη θέση, προσδοκώντας σταθερότητα και αμυντική συνέπεια από την πλευρά του.

Στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Ομάρ Ρίτσαρντς θα βρίσκεται στη θέση του, προσφέροντας ταχύτητα και ικανότητα στην κάλυψη του χώρου. Το κέντρο της αμυντικής γραμμής θα αποτελείται από τους δύο στόπερ, Φαμπάνο και Σούταλο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί έχουν την ευθύνη να διατηρήσουν τη συνοχή και την αλληλοκάλυψη, αντιμετωπίζοντας τις επιθετικές προσπάθειες του Βόλου και προστατεύοντας την εστία της ομάδας.

Τέλος, κάτω από τα δοκάρια, ο Ρικάρντο Βέλιο θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Άρη για την αναμέτρηση. Ο Βέλιο αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της αμυντικής αλυσίδας, με την εμπειρία και τις ικανότητές του να είναι καθοριστικές για την ασφάλεια της εστίας. Η συνολική αμυντική διάταξη έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σταθερότητα και να ελαχιστοποιήσει τις ευκαιρίες του αντίπαλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta