Ο Κίμι Αντονέλι κοντά στον τίτλο της formula 1: Πώς μπορεί να στεφθεί πρωταθλητής στο Όστιν

Ο Κίμι Αντονέλι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στη Formula 1, καθώς μετρά αντίστροφα για τη στέψη του ως πρωταθλητής. Ο νεαρός οδηγός έχει πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο ακόμα και στο επόμενο grand prix, το οποίο θα διεξαχθεί στο Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πορεία του στη Σιγκαπούρη τον έφερε ακόμα πιο κοντά στον στόχο του, ενισχύοντας το προβάδισμά του στη βαθμολογία.

Η πορεία στη Σιγκαπούρη και η αύξηση της διαφοράς

Στο grand prix της Σιγκαπούρης, ο Κίμι Αντονέλι κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα αποτέλεσμα που τον έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών. Με την επίδοσή του αυτή, ο Ιταλός αύξησε τη διαφορά του από τον δεύτερο στην κατάταξη, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε ένατος στον συγκεκριμένο αγώνα.

Παράλληλα, στη Σιγκαπούρη, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν «φοβερός και... άπιαστος», διπλασιάζοντας τις φετινές του νίκες στη Formula 1. Ο Ολλανδός οδηγός κατάφερε να σταματήσει την κυριαρχία των Mercedes στον αγώνα, ωστόσο δεν μπόρεσε να ανακόψει την ανοδική πορεία του Αντονέλι προς τον τίτλο.

Το προβάδισμα του Αντονέλι και η αντίστροφη μέτρηση

Πλέον, ο Αντονέλι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον τίτλο και η αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του έχει ξεκινήσει. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και στο επόμενο grand prix, το οποίο θα διεξαχθεί στο Όστιν.

Συγκεκριμένα, μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης, ο 20χρονος οδηγός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 102 βαθμών από τον ομόσταβλό του. Αυτή η διαφορά τον τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση ενόψει των τελευταίων αγώνων της σεζόν.

Το grand prix του Όστιν και τα σενάρια τίτλου

Το grand prix του Όστιν αποτελεί τον 18ο αγώνα της φετινής σεζόν στη Formula 1. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα, θα απομένουν πέντε ακόμα grand prix για το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Κίμι Αντονέλι έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τον τίτλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο για να το πετύχει αυτό θα χρειαστεί έναν ιδανικό αγώνα από την πλευρά του, καθώς και ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα από τον βασικό του αντίπαλο.

Για να στεφθεί πρωταθλητής στο Όστιν, ο Αντονέλι θα πρέπει να αυξήσει τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ στους 125 βαθμούς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διατηρεί το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, ένα κριτήριο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Το κρίσιμο σενάριο για την κατάκτηση του τίτλου

Το σενάριο που θα έδινε στον Κίμι Αντονέλι τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο στο Όστιν είναι συγκεκριμένο. Ο Ιταλός οδηγός θα πρέπει να νικήσει στον αγώνα και ταυτόχρονα ο Βρετανός αντίπαλός του, Τζορτζ Ράσελ, να τερματίσει στην ένατη θέση ή χαμηλότερα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Αντονέλι θα φτάσει τους 365 βαθμούς στη βαθμολογία. Από την άλλη πλευρά, ο Ράσελ θα ανέβει το πολύ στους 240 βαθμούς, δεδομένου ότι η ένατη θέση αποφέρει δύο βαθμούς. Έτσι, η διαφορά μεταξύ τους θα φτάσει τους 125 βαθμούς, επιτρέποντας στον Ιταλό να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο, εφόσον διατηρεί το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Το ιστορικό ρεκόρ του νεαρού οδηγού

Αν το συγκεκριμένο σενάριο που περιγράφηκε για το Όστιν δεν επιβεβαιωθεί, ο Κίμι Αντονέλι θα έχει ακόμα πέντε αγώνες στη διάθεσή του για να διατηρήσει το προβάδισμά του και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η ενδεχόμενη κατάκτηση του τίτλου θα έχει και έναν ιστορικό χαρακτήρα για τον 20χρονο οδηγό.

Συγκεκριμένα, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Αντονέλι θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1. Θα καταρρίψει έτσι το ρεκόρ που κατείχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών, το μακρινό έτος 2010.

Με πληροφορίες από: Athletiko