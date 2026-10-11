Η Αρμάνι Μιλάνο εξετάζει την περίπτωση του Τζαμπάρι Πάρκερ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Sportando», η Αρμάνι Μιλάνο έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην περίπτωση του Τζαμπάρι Πάρκερ. Η ιταλική ομάδα φέρεται να εξετάζει επισταμένως την προσθήκη του Αμερικανού φόργουορντ, με σκοπό την άμεση ενίσχυση της θέσης «4» στο ρόστερ της. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Πάρκερ δεν υπολογίζεται αγωνιστικά στην Παρτίζαν, δημιουργώντας ένα πιθανό «παράθυρο» για μια σημαντική μεταγραφή στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Το ενδιαφέρον της Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο, μία από τις ομάδες με υψηλές βλέψεις στην EuroLeague, φέρεται να έχει τοποθετήσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ ψηλά στη λίστα των μεταγραφικών της στόχων. Οι πληροφορίες, όπως αναφέρει το έγκυρο «Sportando», κάνουν λόγο για ενδελεχή διερεύνηση της περίπτωσης του παίκτη από την ιταλική ομάδα. Το ενδιαφέρον αυτό επικεντρώνεται στην ανάγκη για ποιοτική ενίσχυση της θέσης «4», όπου η ομάδα επιδιώκει να προσθέσει περισσότερο βάθος, εμπειρία και επιθετικές λύσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση από πλευράς της Αρμάνι Μιλάνο σχετικά με το ενδιαφέρον της. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα στην Ιταλία υποδεικνύουν ένα σαφές και ενεργό ενδιαφέρον για τον 31χρονο αθλητή, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την τρέχουσα ομάδα του. Η κατάσταση του Πάρκερ στην Παρτίζαν θεωρείται βασικός παράγοντας που καθιστά εφικτή αυτή την πιθανή μεταγραφή.

Η τρέχουσα κατάσταση του Τζαμπάρι Πάρκερ

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί πλήρως ή να «κολλήσει» στην Μπανταλόνα κατά το παρελθόν, ενώ στην παρούσα φάση δεν υπολογίζεται από τον προπονητή Πενιαρόγια στην Παρτίζαν. Αυτή η αγωνιστική του αδράνεια και η μη ένταξή του στα πλάνα της σερβικής ομάδας έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αναζήτηση νέας μπασκετικής στέγης. Η ασπρόμαυρη πλευρά της σερβικής πρωτεύουσας, δηλαδή η Παρτίζαν, δεν τον υπολογίζει αγωνιστικά, ένα γεγονός που τον καθιστά ουσιαστικά διαθέσιμο στην αγορά των παικτών.

Η μη αξιοποίηση του Πάρκερ από την Παρτίζαν αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που η Αρμάνι Μιλάνο επιδιώκει να εκμεταλλευτεί. Ο παίκτης, σύμφωνα με τις πηγές, βρίσκεται με το ένα «πόδι εκτός Βελιγραδίου», μια κατάσταση που διευκολύνει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις για μια πιθανή μεταγραφή. Η ηλικία του, 31 ετών, υποδηλώνει ότι διαθέτει ακόμα την εμπειρία και τις ικανότητες να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο, ειδικά σε μια ομάδα με τους στόχους της Αρμάνι.

Οι προβληματισμοί στην ιταλική ομάδα

Η Αρμάνι Μιλάνο έχει εκκινήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο με προβληματικό τρόπο, ειδικά στο πλαίσιο της EuroLeague, όπου μετρά μόλις μία νίκη έναντι τριών ηττών (1-3). Αυτό το αρνητικό ξεκίνημα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία στο στρατόπεδο του συλλόγου. Η αναζήτηση για άμεση και ποιοτική ενίσχυση, όπως αυτή του Τζαμπάρι Πάρκερ, έρχεται ως απάντηση σε αυτή την αγωνιστική δυστοκία και την επιτακτική ανάγκη για άμεση βελτίωση των επιδόσεων της ομάδας.

Η ομάδα του ιταλικού βορρά επιδιώκει να βρει άμεσα λύσεις για να αναστρέψει την πορεία της και να διεκδικήσει με αξιώσεις τους υψηλούς στόχους της σε όλες τις διοργανώσεις. Η ενδεχόμενη προσθήκη ενός έμπειρου και ταλαντούχου παίκτη όπως ο Τζαμπάρι Πάρκερ θα μπορούσε να δώσει μια νέα ώθηση, να προσφέρει τις απαραίτητες επιθετικές και αμυντικές λύσεις, και να ενισχύσει την ψυχολογία της ομάδας, ειδικά στη θέση «4».

Το «αλμυρό» συμβόλαιο και οι υπάρχοντες παίκτες

Ένας επιπλέον και καθοριστικός λόγος που η Παρτίζαν επιθυμεί την αποχώρηση του Τζαμπάρι Πάρκερ είναι το «αλμυρό» συμβόλαιό του. Η σερβική ομάδα επιδιώκει να απαλλαγεί από το σημαντικό οικονομικό βάρος που συνεπάγεται το συμβόλαιο του παίκτη, κάτι που καθιστά πιο πιθανή και εφικτή μια μεταγραφή του σε άλλη ομάδα. Αυτή η οικονομική παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της υπόθεσης και την ενδεχόμενη μετακίνησή του από το Βελιγράδι.

Παρά το γεγονός ότι οι Μιλανέζοι διαθέτουν ήδη αρκετούς παίκτες στη θέση «4», όπως οι Άλεκ Πίτερς, Τζαμπάολο Ρίτσι, Τζέισον Μπερνέλ και Νίκολα Ακέλε, δείχνουν να θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που παρουσιάζεται με τον Πάρκερ. Η επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση, παρά την ύπαρξη ήδη λύσεων στο ρόστερ, υποδηλώνει την ανάγκη για έναν παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υψηλό επίπεδο που μπορεί να προσφέρει ο Αμερικανός φόργουορντ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta