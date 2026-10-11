Η Λάτσιο επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Μόντσα με 3-1 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στη Ρώμη, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Η ομάδα του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός κάτω από τα δοκάρια, ουσιαστικά «καθάρισε» την αναμέτρηση από νωρίς, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή της από το πρώτο ημίχρονο. Με αυτή τη νίκη, οι «Λατσιάλι» ανέβηκαν στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος, ισοβαθμώντας με την Ίντερ.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και πρώιμο προβάδισμα

Οι παίκτες της Λάτσιο, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γκατούζο, μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο του «Ολίμπικο». Μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ταβάρες κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους, έπειτα από ασίστ του Νόσλιν. Το τέρμα αυτό προήλθε από ένα υπέροχο σουτ που εκτέλεσε ο Ταβάρες από την άκρη της περιοχής.

Η ομάδα της Ρώμης συνέχισε να πιέζει την αντίπαλη εστία. Στο 23ο λεπτό, ο Ίσακσεν βρήκε δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματα της Λάτσιο. Και σε αυτή την περίπτωση, την τελική πάσα είχε δώσει ο Νόσλιν, ο οποίος κατέγραψε έτσι τη δεύτερη ασίστ του στον αγώνα.

Ακυρωθέν γκολ και αποβολή για τη Μόντσα

Η Μόντσα προσπάθησε να αντιδράσει και στο 20ό λεπτό κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα με τον Βαρέλα. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε καθώς υποδείχθηκε οφσάιντ. Οι φιλοξενούμενοι δέχθηκαν ένα ακόμα πλήγμα στο 35ο λεπτό, όταν ο Λουκέζι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για ένα σκληρό τάκλιν, με αποτέλεσμα να μείνουν με δέκα παίκτες.

Παρά την αριθμητική της μειονεξία, η Λάτσιο δεν σταμάτησε να ψάχνει το τρίτο γκολ. Στο 31ο λεπτό, ο Πρόβστγκααρντ είχε μια μεγάλη ευκαιρία με ένα δυνατό σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της Μόντσα απέκρουσε επιτυχώς, διατηρώντας το σκορ.

Μείωση του σκορ και τελική διαμόρφωση

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Μόντσα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Στο 46ο λεπτό, ο Γκολιτσίτζε βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Παρά το γκολ που δέχθηκαν, οι «Λατσιάλι» διατήρησαν το προβάδισμά τους.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, η Λάτσιο σφράγισε τη νίκη της. Στο 88ο λεπτό, ο Πιναμόντι, έπειτα από ασίστ του Πεδράθα, διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Αυτό το τέρμα εξασφάλισε το τρίποντο για τους γηπεδούχους, δίνοντας ουσιαστικά τη χαριστική βολή στη Μόντσα.

Η θετική παρουσία του Χρήστου Μανδά

Σημαντική ήταν η παρουσία του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Μανδάς πήρε για ακόμη μία φορά την ευκαιρία να υπερασπιστεί την εστία της Λάτσιο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου.

Παρά το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, ο Έλληνας πορτιέρο είχε θετική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η απόδοσή του αξιολογήθηκε με 7,5, γεγονός που υπογραμμίζει το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Λάτσιο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta