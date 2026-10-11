Ο Μπράξτον Κι μιλά στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρμπαχτσε και τον Ολυμπιακό

Ο Μπράξτον Κι άνοιξε τα χαρτιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, αναφερόμενος σε σημαντικές πτυχές της καριέρας του. Ο Αμερικανός φόργουορντ ταξίδεψε στις περσινές αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό, σχολίασε τις αντιδράσεις των «πράσινων» φιλάθλων και αποκάλυψε μια συζήτηση που είχε με τον Εβάν Φουρνιέ. Παράλληλα, «χαμογέλασε» με νόημα στην ερώτηση σχετικά με φημολογούμενο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό πριν τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε.

Η μεταγραφή στη Φενέρμπαχτσε

Ο Μπράξτον Κι εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη και να ενταχθεί στην Φενέρμπαχτσε. Ο ίδιος δήλωσε πως η απόφαση ήταν δύσκολη, καθώς είχε μια καλή χρονιά με τη Βαλένθια την περσινή σεζόν. Ωστόσο, παρατήρησε την πορεία της τουρκικής ομάδας, η οποία έφτασε μέχρι το Final Four.

Ο φόργουορντ τόνισε ότι πάντα ήθελε να αγωνιστεί υπό την καθοδήγηση ενός προπονητή που είναι «εκρηκτικός» και «εκφραστικός», περιγράφοντας τον Σάρας Γιασικεβίτσιους ως παρόμοιο με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά με τον δικό του τρόπο. Η Φενέρμπαχτσε, με τη μεγάλη της ιστορία, τους πολλούς σπουδαίους παίκτες και προπονητές, αποτέλεσε μια απόφαση βασισμένη σε αυτή την κληρονομιά. Ο Μπράξτον Κι νιώθει ότι είναι ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα στο οποίο είναι μέλος και εκεί βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.

Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό

Ο Μπράξτον Κι συστήθηκε ουσιαστικά την περσινή σεζόν, όταν και ως παίκτης της Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό από το Final Four της Αθήνας στα Playoffs της EuroLeague. Ο 29χρονος φόργουορντ ταξίδεψε στις επικές περσινές μάχες των playoffs με τη Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο παίκτης αποκάλυψε τι σκεφτόταν όταν αγωνιζόταν στο Game 5 με σπασμένη μύτη. Παράλληλα, αγνόησε τα μηνύματα των φίλων των «πρασίνων» που τον αποκαλούσαν «τρελό», όταν εκείνος πίστευε στην ανατροπή της σειράς από το 2-0.

Η απάντηση για τον Ολυμπιακό

Σχετικά με το αν το όνομά του συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό πριν φορέσει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, ο Μπράξτον Κι έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση. Η δήλωσή του «Ουδέν σχόλιο, ουδέν σχόλιο!» συνοδεύτηκε από ένα πλατύ χαμόγελο, το οποίο, όπως αναφέρεται, είπε πολλά περισσότερα από χίλιες λέξεις.

Το προφίλ του παίκτη και οι συζητήσεις

Ο Μπράξτον Κι δεν είναι ο τύπος του παίκτη που περνά απαρατήρητος μέσα στα παρκέ. Χαρακτηρίζεται ως παίκτης ειδικών αποστολών και «εργάτης» της άμυνας, με νοοτροπία νικητή που κάνει τη «βρώμικη δουλειά». Πάνω απ' όλα, είναι ένας μπασκετμπολίστας που δεν φοβάται να εκφράσει την άποψή του, ακόμα κι αν αυτή πρόκειται να ταράξει τα νερά της EuroLeague.

Ο φόργουορντ έφερε στο φως της δημοσιότητας την κουβέντα που είχε με τον Εβάν Φουρνιέ. Η συζήτηση αυτή αφορούσε τη δημοσιοποίηση των συμβολαίων στη EuroLeague, ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη του μπάσκετ.

Η συνεργασία με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους

Ο Μπράξτον Κι αποφάσισε να ξανασυστηθεί αυτή τη φορά ως παίκτης της Φενέρμπαχτσε, σε μια εκ βαθέων συζήτηση στο Gazzetta. Μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον εκρηκτικό Σάρας Γιασικεβίτσιους, αναλύοντας το νέο κεφάλαιο της πορείας του ως το πολυεργαλείο στη φαρέτρα του Λιθουανού προπονητή και τους υψηλούς στόχους της τουρκικής ομάδας.

Σε ερώτηση για το πώς είναι να συνεργάζεται με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους, αν είναι απαιτητικός και φωνάζει πολύ, ο παίκτης ξεκίνησε να απαντά, περιγράφοντας το πώς το βιώνει. Η απάντηση αυτή αποτελεί μέρος της συζήτησης για την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον και τους ρόλους που αναλαμβάνει στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta