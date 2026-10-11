Μάριους και Φαν Ντρόνγκελεν: Από ομόσταυλοι αντίπαλοι στο ντέρμπι των αιωνίων

Μία ιδιαίτερη ποδοσφαιρική σύμπτωση θα λάβει χώρα σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Μάριους Μουαντιλματζί και Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, οι οποίοι πριν από λίγους μήνες αγωνίζονταν ως συμπαίκτες στην Τουρκία, θα βρεθούν αντιμέτωποι στο χορτάρι του Φαληρικού γηπέδου. Η μετακίνησή τους στις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Superleague έγινε με ποσά ρεκόρ για τον πρώην σύλλογό τους.

Από την Τουρκία στην Ελλάδα: Μία περίεργη σύμπτωση

Οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Μάριους Μουαντιλματζί και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, μοιράστηκαν την ίδια φανέλα στην Τουρκία, αγωνιζόμενοι για τη Σαμσουνσπόρ. Συνολικά, είχαν παίξει μαζί σε 104 αναμετρήσεις, παλεύοντας ο ένας στο πλάι του άλλου. Μέσα σε ένα διάστημα μόλις λίγων μηνών, η πορεία τους άλλαξε δραματικά, φέρνοντάς τους από ομόσταυλους σε αντιπάλους στα ελληνικά γήπεδα.

Το ποδόσφαιρο, όπως συχνά συμβαίνει, δημιουργεί τέτοιες περίεργες συμπτώσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση των Μάριους και Φαν Ντρόνγκελεν αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η διαδρομή τους τους οδήγησε από την ίδια ομάδα σε δύο από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ήταν ο πρώτος που ακολούθησε τον δρόμο για την Ελλάδα. Στα μέσα του Ιουλίου, ο Ολλανδός στόπερ υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Για την απόκτησή του, οι «πράσινοι» κατέβαλαν ένα ποσό που έφτασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, κάμπτοντας τις αντιστάσεις της τουρκικής ομάδας.

Η μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν αποτέλεσε την τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Σαμσουνσπόρ. Τα πρώτα δείγματα που έχει δείξει ο Ολλανδός στο «τριφύλλι» κρίνονται θετικά, δικαιώνοντας το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτησή του.

Η απόκτηση του Μάριους από τον Ολυμπιακό

Λίγο αργότερα, ο Μάριους Μουαντιλματζί ήταν εκείνος που ήρθε να διαλύσει τα μεταγραφικά «κοντέρ». Ο Ολυμπιακός κινήθηκε για την απόκτησή του λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί, αναζητώντας έναν επιπλέον στράικερ για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του. Η ανάγκη για άμεση λύση οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» σε αυτή την κίνηση.

Δεδομένου ότι τα μεταγραφικά παράθυρα των περισσότερων χωρών είχαν ήδη κλείσει, οι Πειραιώτες χρειάστηκε να πληρώσουν ακριβά για τον 28χρονο στράικερ από το Τσαντ. Ο Μάριους έγινε η δεύτερη ακριβότερη πώληση στην ιστορία του τουρκικού κλαμπ, με τον Ολυμπιακό να καταβάλλει 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην Ελλάδα. Οι Πειραιώτες έψαχναν για την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ και να πάρει κατευθείαν χρόνο συμμετοχής στην κορυφή της επίθεσης.

Το ντέρμπι των αιωνίων και οι προσωπικές μονομαχίες

Στο σημερινό ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, είναι πιθανό το σενάριο να δούμε τόσο τον Μάριους όσο και τον Φαν Ντρόνγκελεν στις αρχικές ενδεκάδες των ομάδων τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πρώην συμπαίκτες θα βρεθούν όχι μόνο ως αντίπαλοι, αλλά ενδέχεται να έχουν και αρκετές προσωπικές μονομαχίες μέσα στο ματς.

Η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές θα κληθούν να υπερασπιστούν τα χρώματα των νέων τους ομάδων, έχοντας πλέον διαφορετικούς στόχους και ρόλους στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta