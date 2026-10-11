Ο Πανιώνιος κατέκτησε το Super Cup Γυναικών back to back, MVP η Μαρτίνα Ξανθοπούλου

Ο Πανιώνιος κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup Γυναικών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ σε έναν κρίσιμο αγώνα. Η νίκη αυτή καθιστά τον Πανιώνιο τη μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει τη διοργάνωση δύο φορές, και μάλιστα διαδοχικές. Πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού αναδείχθηκε η Ελληνίδα διεθνής λίμπερο, Μαρτίνα Ξανθοπούλου, η οποία μίλησε για την επιτυχία της ομάδας της και την προσωπική της διάκριση.

Ο Πανιώνιος στην κορυφή του Super Cup

Ο Πανιώνιος πανηγύρισε την back to back κατάκτηση του Super Cup Γυναικών, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 3-1 σετ υπέρ του Πανιωνίου, ο οποίος κατάφερε να επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στη διοργάνωση. Αυτή η επιτυχία είναι ιστορική, καθώς ο Πανιώνιος είναι πλέον η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει καταφέρει να κατακτήσει το Super Cup δύο διαδοχικές φορές.

Η ομάδα έχει δημιουργήσει ένα αξιοσημείωτο έργο, με τους κόπους και τις θυσίες να αποδίδουν καρπούς. Η κατάκτηση του τίτλου αποτελεί επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς που γίνεται στον σύλλογο, προσφέροντας μεγάλη χαρά σε όλους τους συντελεστές.

Η Μαρτίνα Ξανθοπούλου πολυτιμότερη παίκτρια

Σε έναν ακόμη κρίσιμο αγώνα για τον Πανιώνιο, η Ελληνίδα διεθνής λίμπερο, Μαρτίνα Ξανθοπούλου, αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια του Super Cup. Η Ξανθοπούλου επέδειξε σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παλεύοντας και πανηγυρίζοντας για κάθε πόντο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρτίνα Ξανθοπούλου λαμβάνει τη διάκριση της MVP. Συγκεκριμένα, στους τρεις τελικούς στους οποίους έχει αγωνιστεί ο Πανιώνιος, η ίδια έχει αναδειχθεί πολυτιμότερη παίκτρια δύο φορές. Η πρώτη διάκριση ήρθε στο Κύπελλο Ελλάδας, ενώ η τωρινή αφορά το Super Cup του 2026. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια διοργάνωση, πέρυσι, πολυτιμότερη παίκτρια είχε αναδειχθεί η Κατερίνα Ζακχαίου.

Οι δηλώσεις της MVP μετά την κατάκτηση

Μετά την προσωπική της διάκριση και την κατάκτηση του τίτλου, η Μαρτίνα Ξανθοπούλου παραχώρησε δηλώσεις, εκφράζοντας τα συναισθήματά της. «Ειλικρινά, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι λέω συνέχεια τα ίδια, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη», δήλωσε η ίδια, φανερά συγκινημένη από την επιτυχία.

Η Ξανθοπούλου τόνισε τη σκληρή δουλειά που προηγήθηκε: «Δουλεύαμε πολύ σκληρά και εδώ και καιρό γι' αυτό το παιχνίδι, όπως φαντάζομαι ότι κάνει και ο Παναθηναϊκός». Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της που συνδέεται το όνομά της με τις επιτυχίες της ομάδας, καθώς ήταν μέλος της σε όλες αυτές τις σημαντικές στιγμές.

Τρίτος τίτλος σε δέκα μήνες για τον Πανιώνιο

Η Μαρτίνα Ξανθοπούλου αναφέρθηκε και στην εντυπωσιακή πορεία του Πανιωνίου, ο οποίος έχει καταφέρει να κατακτήσει τρεις τίτλους μέσα σε διάστημα δέκα μηνών, γράφοντας έτσι ιστορία. Η ίδια δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που αυτός είναι ο τρίτος τίτλος του Πανιωνίου και που έχω συνδέσει το όνομά μου με την ομάδα, καθώς ήμουν μέλος της σε όλες αυτές τις επιτυχίες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό».

Περιγράφοντας την εικόνα του συλλόγου, η MVP ανέφερε: «Έχει δημιουργήσει μια αυτοκρατορία ο Πανιώνιος. Αρχίζουν να αποδίδουν οι κόποι, οι θυσίες και η δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ότι, όταν προσπαθείς και παλεύεις για κάτι, στο τέλος έρχεται το αποτέλεσμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό».

Η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ερωτηθείσα για τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια του αγώνα, από το 1-0 στα σετ και το 1-1 μέχρι το 2-1 και το τελικό 3-1, η Μαρτίνα Ξανθοπούλου εξήγησε τη νοοτροπία της ομάδας. «Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο γήπεδο, επειδή έχουμε τόσο μεγάλη συγκέντρωση και προσπαθούμε να αποβάλουμε τα συναισθήματά μας εκείνη τη στιγμή και να παραμείνουμε ψύχραιμες, δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα τι ακριβώς συμβαίνει», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Απλώς παίζουμε και προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το πλάνο της ομάδας». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την αφοσίωση των παικτριών στον στόχο και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται την πίεση ενός κρίσιμου τελικού.

Με πληροφορίες από: Athletiko