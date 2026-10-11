Ο Φάμπρεγκας κατακεραυνώνει την ιταλική ομοσπονδία για τον τραυματισμό του Κιν

Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς την ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, κατηγορώντας την για τον τρόπο διαχείρισης του τραυματισμού του Μόιζε Κιν. Ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε ότι ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε ενώ ήταν ήδη τραυματίας, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια ο Κιν να απουσιάσει από τον σημερινό αγώνα της Κόμο με τη Ρόμα, προκαλώντας την απογοήτευση του Φάμπρεγκας για τον χειρισμό του παίκτη κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Η κριτική του Φάμπρεγκας στην ομοσπονδία

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο χείριστικε η Ιταλία τον Μόιζε Κιν και τον τραυματισμό που αποκόμισε στα ματς με τους «Ατζούρι». Η απογοήτευση του Ισπανού τεχνικού επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο διεθνής επιθετικός κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, καθώς ο παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον επτά έως δέκα ημέρες.

Ο προπονητής της Κόμο ισχυρίστηκε ότι ο άλλοτε φορ της Φιορεντίνα έπαιξε στον δεύτερο αγώνα της Ιταλίας εναντίον της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι ήταν ήδη τραυματίας. Αυτό συνέβη μετά από ένα βαρύ πλήγμα που υπέστη ο Κιν στο παιχνίδι εναντίον του Βελγίου, γεγονός που, κατά τον Φάμπρεγκας, αγνοήθηκε.

Η κατάσταση του Μόιζε Κιν

Ο Μόιζε Κιν θα μείνει εκτός για μία εβδομάδα ή 10 ημέρες, όπως τόνισε ο Σεσκ Φάμπρεγκας στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Κόμο με τους «Λύκους», δηλαδή τη Ρόμα. Ο παίκτης δέχτηκε ένα σημαντικό πλήγμα στον πρώτο αγώνα που έπαιξε εναντίον του Βελγίου, το οποίο οδήγησε στον τραυματισμό του.

Λόγω αυτής της κατάστασης, ο Κιν θα χάσει το σημερινό παιχνίδι της Κόμο με τη Ρόμα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την 11η Οκτωβρίου. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης χθες, μία ημέρα πριν τον αγώνα, επιβεβαίωσε την έκταση του τραυματισμού και την ανάγκη για αποκατάσταση.

Το ιστορικό του τραυματισμού

Ο τραυματισμός του Μόιζε Κιν προέκυψε από ένα σημαντικό πλήγμα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης αναμέτρησης της Ιταλίας εναντίον του Βελγίου. Παρά την αρχική αυτή επιβάρυνση, ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε και στον επόμενο αγώνα της εθνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε φορ της Φιορεντίνα έπαιξε για 90 λεπτά στην αναμέτρηση κόντρα στους «τρικολόρ», δηλαδή τη Γαλλία, ενώ ήταν ήδη τραυματίας. Αυτή η απόφαση, σύμφωνα με τον προπονητή της Κόμο, είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του παίκτη, καθιστώντας αναγκαία την απουσία του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου του.

Έκκληση για βελτίωση της επικοινωνίας

Ο Καταλανός τεχνικός, Σεσκ Φάμπρεγκας, αμφισβήτησε επίσης την ελλιπή επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ της εθνικής ομάδας και των συλλόγων. Υποστήριξε ότι η επακόλουθη εμφάνιση του Κιν στην αναμέτρηση κόντρα στους «τρικολόρ» είχε επιδεινώσει την κατάσταση του παίκτη, καθώς αγωνίστηκε για 90 λεπτά ενώ ήταν ήδη τραυματίας.

Ο Φάμπρεγκας τόνισε ότι «η επικοινωνία μεταξύ της ομοσπονδίας και των συλλόγων θα πρέπει να βελτιωθεί». Πρόσθεσε ότι, όπως άλλωστε έδειξε και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης χθες, ο Κιν αγωνίστηκε τραυματίας με την εθνική ομάδα. Ως εκ τούτου, ο παίκτης θα πρέπει τώρα να δουλέψει ξεχωριστά για την πλήρη αποκατάστασή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta