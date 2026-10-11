ΑΕΚ: Θλιβερή εμφάνιση κόντρα στον Άρη και τα γεγονότα στη SUNEL Arena

Ο Νίκος Καρφής καταγράφει την αποκαρδιωτική εμφάνιση της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όπου η ομάδα δεν κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικά. Παράλληλα, αναφέρεται στα αισχρά γεγονότα που σημειώθηκαν στη SUNEL Arena, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Εφές, το βράδυ της Παρασκευής.

Η αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΕΚ γνώριζε εκ των προτέρων, πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη, πως η ομάδα της συμπρωτεύουσας είχε αναβαθμιστεί σημαντικά φέτος. Αυτή η αναβάθμιση οφειλόταν σε σημαντικές επενδύσεις, ένα εντυπωσιακό ρόστερ και την παρουσία του Σπανούλη στον πάγκο της.

Επομένως, η Ένωση όφειλε να επιδείξει σοβαρότητα, σκληράδα και στις δύο πλευρές του παρκέ, καθώς και ευστοχία, προκειμένου να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Ωστόσο, ο Άρης έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, μπαίνοντας αποφασισμένος, πως το έργο του θα ήταν εύκολο.

Αποκαρδιωτική εικόνα και δηλώσεις

Το πιο στενάχωρο στην περίπτωση της ΑΕΚ ήταν πως σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δεν υπήρξε η αίσθηση ότι η ομάδα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη. Η Ένωση πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών στο Αλεξάνδρειο, στο Nick Galis Hall.

Όπως δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος του αγώνα, η Βασίλισσα έχει πολύ δουλειά μπροστά της και πρέπει να ανεβάσει πολλά επίπεδα το επόμενο διάστημα. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε ποτέ να ματσάρει το physical game των παικτών του Άρη, ούτε να κατεβάσει τον ρυθμό του ματς.

Τα αγωνιστικά προβλήματα της Ένωσης

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πάτησε το γκάζι και έτρεχε στον αιφνιδιασμό με μεγάλη ευκολία. Ο Άρης κατάφερε να σημειώσει 15 πόντους από τον αιφνιδιασμό, ενώ η ΑΕΚ βρήκε μόλις 6 πόντους από τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Αυτή η διαφορά ήταν ενδεικτική της εικόνας του αγώνα.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν οι 56 πόντοι που δέχθηκε η ΑΕΚ από τους παίκτες του Άρη που προήλθαν από τον πάγκο. Αντίθετα, η Ένωση βρήκε μόλις 22 πόντους από τους αναπληρωματικούς της παίκτες, γεγονός που αναδεικνύει τη διαφορά στο βάθος του ρόστερ των δύο ομάδων.

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε χωρίς τρεις σημαντικούς ψηλούς, κάτι που αποτελεί ελαφρυντικό. Συγκεκριμένα, έλειπαν οι δύο καλύτεροι τεσσάρια της ομάδας, οι Μπράουν και Γουίλιαμς, καθώς και ο αναπληρωματικός σέντερ της, ο Φίζελ.

Δύσκολη προετοιμασία και προηγούμενο παιχνίδι

Όλοι γνωρίζουν πως η προετοιμασία της ΑΕΚ ήταν η πιο δύσκολη των τελευταίων ετών, λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπισε η ομάδα. Για αρκετές μέρες, μάλιστα, δεν μπορούσε να κάνει καλά-καλά προπόνηση, γεγονός που επηρέασε την αγωνιστική της ετοιμότητα.

Παράλληλα, η Ένωση είχε καταφέρει να κάνει ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα κόντρα στη Σαλόν και να ξεκινήσει με νίκη στο BCL. Αυτό συνέβη χάρη στον Μπάρτλεϊ και την εξυπνάδα των Κατσίβελη και Ερτέλ στην τελευταία φάση. Ωστόσο, η εμφάνιση της ομάδας σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν αυτή που έπρεπε, παρά τη νίκη.

Κόντρα σε μια ομάδα όπως ο Άρης, το να είσαι απλώς μέτριος δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται να είσαι σχεδόν τέλειος για να μπορέσεις να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσεις τη νίκη. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να προσεγγίσει αυτό το επίπεδο απόδοσης.

Τα αισχρά γεγονότα στη SUNEL Arena

Και σαν να μην έφταναν τα αγωνιστικά προβλήματα και η κακή εμφάνιση της ΑΕΚ, το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν και όσα αισχρά γεγονότα έλαβαν χώρα στη SUNEL Arena. Τα εν λόγω περιστατικά συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Εφές.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta