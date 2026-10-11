Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα σήμερα με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

Η Κυριακή 11 Οκτωβρίου προσφέρει ένα πλούσιο αθλητικό θέαμα, χαρακτηριζόμενη ως η «μέρα των ντέρμπι» σε όλη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ενώ το ενδιαφέρον μονοπωλεί και η αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παράλληλα, διεξάγονται σημαντικοί αγώνες σε διάφορα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, προσφέροντας δράση από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ.

Το ελληνικό ντέρμπι αιωνίων στο ποδόσφαιρο

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα διεξαχθεί στις 21:00. Αυτή η αναμέτρηση, που κυριαρχεί στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για τη Super League, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 League, με κάλυψη από το Gazzetta.

Ο αγώνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί την πρώτη αναμέτρηση των δύο «αιωνίων» αντιπάλων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των φιλάθλων.

Κορυφαίες αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα

Στις 18:30, η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ντέρμπι, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports Premier League. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης στις 18:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ – Σάλκε, που θα μεταδοθεί από το Nova Sports 3.

Αργότερα, στις 19:00, η Σασουόλο θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μίλαν στο Magenta Sport 1, ενώ στις 19:30, η Μπέτις θα υποδεχθεί την Οσασούνα στο Magenta Sport 3 League. Το βράδυ ολοκληρώνεται με δύο ακόμη σημαντικούς αγώνες: στις 21:45 η Κάλιαρι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γιουβέντους στο Magenta Sport 1 και στις 22:00 η Ρασίνγκ Σανταντέρ θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια στο Magenta Sport 3 League.

Ελληνική παρουσία σε ξένα πρωταθλήματα

Η δράση ξεκινάει νωρίς με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στις 13:30 η Κόμο, στην οποία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας, θα φιλοξενήσει τη Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, σε αγώνα της Serie A που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1.

Στις 16:00, η Χαλ, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, θα αντιμετωπίσει την Έβερτον, σε μετάδοση από το Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα, η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά θα αναμετρηθεί με τη Μόντσα, με τη μετάδοση να γίνεται επίσης από το Magenta Sport 1.

Δράση σε Superleague 2 και άλλα ελληνικά παιχνίδια

Στις 14:45, θα λάβει χώρα το ντέρμπι κορυφής στη Superleague 2, με τη Μαρκό να υποδέχεται για πρώτη φορά φέτος στην φυσική της έδρα την ΑΕΛ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Αργότερα, στις 17:00, ο Ηρακλής θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Λεβαδειακό, σε μετάδοση από τον ΣΚΑΙ, ενώ την ίδια ώρα η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Magenta Sport 1 League. Στις 19:00, ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Βόλο Elabet, με τη μετάδοση να γίνεται από το Nova Sports Prime.

Πλήθος αναμετρήσεων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης πλήθος άλλων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων. Στις 13:15, η Ουτρέχτη θα αντιμετωπίσει τη Βίλεμ για την Eredivisie στο Novasports Start. Στις 14:00, η Σαουθάμπτον θα παίξει με την Πόρτσμουθ για την EFL Championship στο Magenta Sport 8, ενώ την ίδια ώρα η Μάδεργουελ θα υποδεχθεί τη Σέλτικ για τη Scottish Premiership στο Magenta Sport 3.

Στις 14:30, η Χέρτα Βερολίνου θα αναμετρηθεί με τη Γκρόιτερ Φιρτ για τη Bundesliga 2 στο Novasports 4HD, και η Μπόχουμ με την Αρμίνια Μπίλεφελντ για την ίδια διοργάνωση στο Novasports 3HD. Στις 15:00, η Έλτσε θα αναμετρηθεί με την Θέλτα στο Magenta Sport 3 League. Στις 16:00, η Κρίσταλ Πάλας θα υποδεχθεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Nova Sports Premier League, και η Λέτσε θα παίξει με τη Μπολόνια στο Magenta Sport 2. Στις 16:30, η Κολωνία θα υποδεχθεί την Γκλάντμπαχ στο Nova Sports Start, ενώ στις 17:15, η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα αναμετρηθεί με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στο Magenta Sport 4 League. Τέλος, στις 13:00, η Ελλάς Σύρου θα παίξει με τη Νίκη Βόλου για τη Superbet League 2 2026 – 27 στο Superbet YouTube Channel.

Μπάσκετ και άλλα αθλήματα

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου στις 13:00 στη SUNEL Arena, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basket League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Sport Fm Tv 1, με ζωντανή κάλυψη και από το Gazzetta.

Το αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το Γκραν Πρι Ινδονησίας του MotoGP 2026, με τον αγώνα να ξεκινά στις 09:30 και να μεταδίδεται από το Magenta Sport 5. Στις 10:30, οι φίλοι του τένις μπορούν να παρακολουθήσουν το ATP Masters 1000 2026 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό) στο Magenta Sport 6. Στις 13:00, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Μανρέσα για την ACB Liga Endesa στο Magenta Sport 4, ενώ στις 14:30, θα μεταδοθεί το WTA 1000 2026 Πεκίνο στο Novasports 6HD.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit