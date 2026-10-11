Νίκη των Τίμπεργουλβς επί των Χιτ με buzzer-beater του Ριβς, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Χιτ με σκορ 125-124 σε έναν αγώνα προετοιμασίας του NBA, ο οποίος κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Αντόνιο Ριβς ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «λύκους», καθώς με ένα buzzer-beater δίποντο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε για την ομάδα του Μαϊάμι σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη το Σάββατο (10/10).

Δραματικό φινάλε σε αγώνα προετοιμασίας του NBA

Οι αγώνες προετοιμασίας του NBA συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προσφέροντας στις ομάδες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα τελευταία τους τεστ και να αξιολογήσουν το δυναμικό τους ενόψει της επίσημης έναρξης του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα παιχνίδια που ξεχώρισαν το Σάββατο (10/10) ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στους Τίμπεργουλβς και τους Χιτ, η οποία προσέφερε πλούσιο θέαμα.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μάχονται για κάθε κατοχή και κάθε πόντο από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τελικό σκορ 125-124 υπέρ των Τίμπεργουλβς μαρτυρά την αγωνία και την αμφίρροπη φύση της αναμέτρησης, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες και συγκεκριμένα στην τελευταία φάση, χαρίζοντας μια συναρπαστική εμπειρία στους φιλάθλους.

Το νικητήριο καλάθι του Αντόνιο Ριβς στο φινάλε

Ο Αντόνιο Ριβς ήταν ο παίκτης που έμελλε να γράψει τον επίλογο σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, χαρίζοντας τη νίκη στους Τίμπεργουλβς με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Με το σκορ ισόπαλο και τον χρόνο να εξαντλείται, ο Ριβς πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Συγκεκριμένα, με μόλις 2.3 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, εκμεταλλεύτηκε μια χαμένη μπάλα που προήλθε από εκτροπή, δείχνοντας άμεσα αντανακλαστικά.

Ο Ριβς κατάφερε να αρπάξει την μπάλα και, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, εκτέλεσε ένα floater δίποντο. Το καλάθι αυτό μπήκε ακριβώς με το buzzer, διαμορφώνοντας το τελικό 125-124 και δίνοντας τη νίκη στους «λύκους» σε ένα φινάλε που κόβει την ανάσα. Αυτή η ενέργεια του Ριβς ήταν το νικητήριο καλάθι που έκρινε την αναμέτρηση.

Οι Χιτ χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Στην πλευρά των Χιτ, η ομάδα του Μαϊάμι αγωνίστηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έναν εκ των κορυφαίων παικτών της. Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν συμμετείχε στην αναμέτρηση των pre-season, γεγονός που αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο για την ομάδα του, καθώς η παρουσία του είναι συνήθως καθοριστική.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο από την αναμέτρηση ήταν δεδομένη, χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της μη συμμετοχής του. Παρόλα αυτά, οι Χιτ έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη, δείχνοντας ανταγωνιστικότητα και μαχητικότητα παρά την έλλειψη του βασικού τους παίκτη.

Οι κορυφαίοι σκόρερ των δύο ομάδων

Από πλευράς επιδόσεων, ο Χάιλαντ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του δεινότητα. Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς σημείωσε 23 πόντους, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του και συμβάλλοντας καθοριστικά στην τελική επικράτηση με την ευστοχία του.

Για τους ηττημένους Χιτ, ο Κόνγουελ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε με την παραγωγικότητά του, δείχνοντας τις ικανότητές του στο σκοράρισμα. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους, κρατώντας την ομάδα του Μαϊάμι κοντά στο σκορ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και προσφέροντας μια δυνατή εμφάνιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta